Eutanasia Ecuador: Asamblea trata en primer debate proyecto de ley, con año de atraso

En la Asamblea Nacional se inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Eutanasia, durante la sesión 80 del pleno, este martes 24 de marzo de 2026, a las 11:03. La discusión se produce más de dos años después de que la Corte Constitucional del Ecuador reconociera, el 7 de febrero de 2024, el derecho a la eutanasia, gracias a la lucha de Paola Roldán.

En su fallo, la Corte Constitucional de Ecuador declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, lo que abrió la puerta para que médicos no sean sancionados cuando actúen bajo solicitud expresa de pacientes con enfermedades graves, incurables y que generen sufrimiento intenso. El Legislativo tenía un plazo de 12 meses para establecer una normativa que regule estos procedimientos.

Previo al debate, el asambleísta por ADN, Andrés Guschmer, quien integra la Mesa de Salud, defendió la necesidad de una ley que establezca límites claros. “Hemos escuchado a científicos, médicos y juristas”, afirmó, al subrayar que la discusión trasciende lo técnico e involucra creencias y dilemas éticos.

Según dijo, el reto es diseñar un marco que no “abra todas las puertas sin control”, sino que fije condiciones y salvaguardas para analizar cada caso y acompañar la decisión del paciente. El proyecto recoge insumos unificados por la Comisión de Salud desde diciembre pasado y busca equilibrar el derecho a decidir sobre el final de la vida con mecanismos de control y garantías.

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El proyecto de ley de Eutanasia, explicado por el presidente de la mesa de Salud

El asambleísta de ADN, Juan José Reyes, presidente de la Comisión de Salud, se dirigió al Pleno. Dijo que la eutanasia se ha mantenido como un tabú. "Miles de personas enfrentan graves enfermedades, profundamente dolorosas, con sufrimiento físico y emocional y ven en la eutanasia una alternativa digna".

Asimismo, Reyes recordó que en la mesa le han dado un giro a las propuestas al respecto. La Defensoría del Pueblo, dijo, presentó un texto que debía seguir protocolos.

El legislador de ADN explicó que en el proyecto se habla de: "Eutanasia voluntaria, cuando el paciente expresa su decisión en pleno uso de sus facultades. Y de la eutanasia anticipada, voluntad de vivir, que permite dejar por escrito, en un instrumento público su decisión".

Reyes mencionó que existen ciertas voces, incluso en el pleno, que tergiversan hechos. "Esto no es un suicidio asistido ni un asesinato, es importante decirlo. Hay asambleístas que bajo parámetros sueltan criterios. Propone una revisión médica concreta, un comité que revise las aristas y una aprobación puntual por cada caso".

Annabella Azín sobre la eutanasia

"Imaginémonos que tenemos a un familiar, madre, padre, esposo, hijos, padeciendo de un dolor insoportable que no cesa, que no da tregua alguna", dijo Annabella Azín, la mamá del presidente Daniel Noboa. "¿Qué haríamos si nos dice que ya no quiere seguir sufriendo¿ Este es el corazón de este debate. Cuando se habla de eutanasia hablamos de dignidad, de decisión, de humanidad, no de muerte. En Ecuador este tema se hizo visible gracias a la valentía de Paola Roldán".

La legisladora dijo que cuando no se puede hacer nada por un paciente en condiciones incurables, "no nos queda más que darle dignidad. Por eso este proyecto de ley es muy necesario. No promueve la muerte, regula una realidad".

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