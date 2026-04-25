ATM justifica operativo contra conductor de tricimoto: "Agentes fueron agredidos primero"

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Video de agresión a conductor de tricimoto El operativo de revisión de permisos ocurrió en febrero de 2024 en Pascuales

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) justificó el accionar de sus agentes frente a la reciente viralización de un material audiovisual que expone el uso de la fuerza y la posterior retención del vehículo de un conductor de tricimoto en la parroquia Pascuales.

El argumento oficial frente a la denuncia

La respuesta institucional surge tras la denuncia pública difundida por el periodista César Muñoz en sus redes sociales, quien expuso el caso de Guillermo Erazo, de 40 años. Según el reporte y lo que se muestra en el metraje, el ciudadano habría sido atropellado por los uniformados y terminó con severas lesiones en la columna. Ante la falta de su herramienta de trabajo y la negativa de terceros para alquilarle otra tricimoto, Erazo sobrevive actualmente laborando como zapatero.

A través de un comunicado oficial, la ATM desestimó la temporalidad de las imágenes, precisando que el operativo se ejecutó en febrero de 2024. El procedimiento consistía en la verificación del título habilitante para la circulación, documento que Erazo no poseía al momento del control.

Para contrarrestar la evidencia visual de la agresión contra el conductor, la entidad argumentó que, previo a la grabación del incidente, los agentes de tránsito fueron atacados con palos y rocas. Según la institución, esta situación consta en los registros fotográficos levantados durante el procedimiento.

Críticas a Tatiana Coronel

El manejo comunicacional del caso escaló en críticas tras la intervención digital de Tatiana Coronel, funcionaria de la entidad, quien comentó la publicación original limitándose a señalar que "ese video no es actual". Los usuarios cuestionaron que la respuesta oficial se centrara en la fecha del operativo y omitiera referirse al estado físico del ciudadano.

Como medida administrativa ante estos escenarios de conflicto, la ATM detalló que las intervenciones a tricimotos se desarrollan ahora bajo el resguardo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en el espacio público.