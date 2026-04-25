Tres ecuatorianos buscan un cupo en el reality de MrBeast: quiénes son y cómo puedes darles tu voto

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tres ecuatorianos están en la preselección para representar al país en Beast Games 3.

El reality de MrBeast elegirá un participante por país con un premio de $5 millones.

El público puede votar en línea para apoyar al candidato ecuatoriano.

Cuando MrBeast anunció que la tercera edición de Beast Games tendría un representante de cada país del mundo, la pregunta en Ecuador se volvió inevitable: ¿quién llevará la bandera tricolor? Tres candidatos han llegado a la etapa de preselección y ahora necesitan el voto del público para avanzar en el proceso.

Te invitamos a leer | Estrenos en streaming: Half Man, Los no elegidos y Cochinas marcan la agenda del fin de semana

José Esteban Coellar, Camila del Castillo y Mario Puente buscan convertirse en el representante oficial del país en una competencia que enfrentará a participantes de cada nación del mundo por un premio de cinco millones de dólares.

¿Qué tipo de perfil busca la producción?

El equipo de casting no abrió la convocatoria a cualquiera. Desde el principio dejaron claro que Ecuador (como cada nación) necesita enviar a alguien que tenga peso propio en un escenario global.

"Buscamos competidores de talla mundial: campeones, atletas olímpicos, héroes nacionales, fenómenos virales o personas que encarnen el espíritu de su país y puedan representar con orgullo a su nación", aseguraron.

Entre los requisitos para participar están: tener 18 años o más, pasaporte válido hasta enero de 2027, contar con permisos y visas para viajar a distintos países y disponer de hasta seis semanas consecutivas libres de compromisos.

José Esteban Coellar, Camila del Castillo y Mario Puente, los tres ecuatorianos preseleccionados para representar al país en Beast Games 3, el reality internacional de MrBeast.Beast Games

Tres ecuatorianos, tres razones para ir

José Esteban Coellar: Hace dos años, Coellar y un grupo de amigos fundaron el Club Profesional Cuenca Juniors. Según explica, el proyecto va más allá del marcador: hoy, más de 30 niños viven, entrenan y se alimentan en las instalaciones del club, la mayoría provenientes de sectores vulnerables del país.

Lucharemos contra el crimen con el fútbol. Chicos, siempre sigan sus sueños y por favor, voten por mí para que yo pueda seguir con el mío." José Esteban Coellar, presidente de Cuenca Juniors

Camila Del Castillo: Ciclista nacional, nutricionista, semifinalista de Miss Universe Ecuador 2022 y maratonista ocasional. El currículum de Camila del Castillo parece diseñado para este tipo de competencia. Sin embargo, lo que ella pone sobre la mesa no son sus títulos, sino lo que tuvo que superar para conseguirlos: una relación difícil con su cuerpo, la exigencia extrema del alto rendimiento y el camino de regreso desde ahí.

No se trata de tener un cuerpo perfecto o un montón de músculos. Se trata de tener la fuerza mental para seguir avanzando, incluso cuando las cosas se sienten difíciles." Camila del Castillo, nutricionista.

Mario Puente: El abogado cuencano de 36 años arranca su presentación con una declaración que lo diferencia del perfil típico de estos concursos: "No soy un influencer, tampoco soy un político". Durante toda su carrera ha trabajado en temas de seguridad ciudadana en las tres regiones del Ecuador, y asegura haber velado siempre por los más necesitados. Su apuesta en Beast Games es convertir esa trayectoria en representación nacional.

La garra y el ingenio ecuatoriano no tiene competencia alguna." Mario Puente, abogado

¿Cómo votar por tu candidato?

El apoyo del público forma parte del proceso de selección. Ecuador puede emitir su voto a través de la plataforma oficial de la producción, donde aparecen los tres preseleccionados.

Ingresa a beastgames.votenow.tv y vota por el ecuatoriano que quieres ver en Beast Games 3. El acceso es gratuito y abierto al público.

Cinco millones de dólares esperan al ganador final. Ecuador tendrá un solo cupo. Y la decisión de quién lo ocupa empieza aquí.