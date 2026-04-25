Ministerio de Educación habilita 1.535 plazas para psicólogos: aquí el enlace directo para postular

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Ministerio de Educación abre 1.535 vacantes para fortalecer los DECE y atender la salud mental estudiantil en el régimen Costa-Galápagos.

La convocatoria exige perfil específico (psicología, trabajo social o afines), sin vínculo actual con el Mineduc.

Los contratos serán desde el 1 de mayo de 2026, con salario de $817 y postulación en línea mediante enlace directo.

Hay miles de estudiantes ecuatorianos que llegan al aula cargando situaciones que ningún libro de texto contempla: violencia en casa, crisis emocionales, conflictos que los rebasan. Para atenderlos existen los Departamentos de Consejería Estudiantil, los DECE. El problema es que no alcanzan. Y el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura lo sabe.

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Por eso, esta semana el Minedec abrió una convocatoria para contratar a 1.535 profesionales que se sumen a esos equipos en las instituciones del régimen Costa-Galápagos. Es, en esencia, una apuesta por poner más psicólogos donde los niños más los necesitan.

¿Quiénes pueden aplicar?

El proceso no es para cualquier profesional. El Minedec definió un perfil concreto y tres condiciones que hay que cumplir sin excepción antes de siquiera pensar en postular.

Tener un título de tercer nivel en psicología general, educativa o clínica, trabajo social, o carreras afines al área de educación, ciencias sociales o salud. El título debe constar registrado en el SNIESE, el sistema oficial de la educación superior ecuatoriana. No tener ningún vínculo laboral activo con el Ministerio de Educación, ya sea bajo el régimen LOEI o LOSEP. Quienes ya trabajan en la institución quedan fuera de esta convocatoria. No estar incurso en prohibiciones del servicio público ecuatoriano, ni generales ni especiales. La normativa vigente es la que manda.

Qué hace exactamente un profesional DECE

Más que "el psicólogo del colegio", los DECE son organismos técnicos que acompañan a los estudiantes durante todo su proceso educativo. Trabajan en la prevención de problemáticas psicosociales, promueven derechos, fomentan la convivencia y apoyan la inclusión dentro de las aulas.

Las condiciones del contrato

La modalidad es contrato ocasional. Quienes resulten seleccionados se incorporarán el 1 de mayo de 2026 con una remuneración mensual de 817 dólares.

Aquí el enlace directo para postular

Postula directamente en el portal oficial del Ministerio de Educación: Educa Empleo para DECE (o haciendo clic en este enlace: https://academico.educarecuador.gob.ec/educaempleo)

La inscripción se realiza en línea a través del portal oficial del Minedec. El ministerio no ha publicado una fecha de cierre definitiva en su convocatoria inicial, por lo que se recomienda revisar el sitio oficial con regularidad para no perder el plazo.