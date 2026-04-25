Educación intenta subir al 70 % la cobertura de psicólogos en colegios fiscales

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura contratará a 1.535 profesionales para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) en los planteles fiscales del régimen Costa-Galápagos, un proceso de selección que se habilitará el lunes 27 de abril de 2026.

Requisitos y cómo aplicar

Con estos ingresos, la cartera de Estado proyecta alcanzar el 70 % de cobertura para vigilar el entorno de más de 690.000 alumnos.

Para acceder a una de las vacantes, los postulantes deben contar obligatoriamente con un título de tercer nivel en áreas como psicología o trabajo social, el cual debe estar debidamente registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (Senescyt).

Los interesados deberán ingresar sus datos y aplicar a través de la plataforma web oficial del Gobierno destinada para esta convocatoria.

Ten en cuenta:

El registro se habilita únicamente el 27 de abril en la plataforma Educa Empleo.

Los seleccionados firmarán contratos ocasionales con un sueldo de 817 dólares.

El inicio de labores está programado para el 1 de mayo de 2026.

Importancia de la existencia de los DECE

Los profesionales del DECE no limitan su accionar a la orientación vocacional; son la primera línea técnica encargada de ejecutar protocolos de prevención y derivar casos de abusos o conflictos intrafamiliares. Su intervención dentro de los recintos fiscales resulta indispensable para identificar alertas tempranas que los docentes regulares no están capacitados para procesar.

El objetivo estadístico de la cartera de Educación es mover el indicador de cobertura del 54,4 % al 70 %, buscando blindar el entorno de 690.000 alumnos matriculados en el régimen Costa-Galápagos.