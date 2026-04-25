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Desde siempre, cada grupo humano que se conjunta para una acción, para conseguir un motivo, para alcanzar una meta, ha requerido de alguien que sea capaz de coordinar, instrumentalizar y gerenciar la gestión, para no perder pista y cumplir los propósitos enunciados. Eso es, precisamente, la clase; y ese impulsador, ese líder, ese con la visión puesta adelante, es el profesor.

Por razones desconocidas, acaso turbias, se fue mermando su capacidad de acción: solo era un servidor público más, no podía ni debía tomar resoluciones y solo tenía que dejar pasar para que otros, a veces lejanos y siempre distintos, concluyan por él. La autoridad le fue restada, y no solo a él, sino a las autoridades institucionales que, a pesar de estar más cerca de la problemática, fueron hechos de lado para que los distritos lejanos y ausentes tomen decisiones.

Es vital que el educador ejerza la disciplina

Un equipo sin guía no sabe a dónde va, y, obviamente, ese facilitador debe orientarlo, presentándose como una autoridad que conoce lo que hace y que ha sido capaz de conquistar su liderazgo a través del respeto y el reconocimiento. Por ello, creemos acertado el Acuerdo Ministerial MINEDUC – MINEDUC-2026-00028-A, que restituye el principio de autoridad al profesor y, por ende, a cada institución educativa.

La disciplina escolar no es un juicio sancionatorio, sino un correctivo actitudinal para mejorar el estudio o el comportamiento de un estudiante; por ello es vital que la ejerza el educador, que conoce a sus alumnos, que está inmerso en el problema y que sabe a dónde quiere conducir a sus discípulos, entendiendo que, sin esa disciplina, no puede llegarse a la organización, al trabajo participativo ni al ambiente que una clase demanda.

Se acierta por parte de las autoridades ministeriales cuando se cae en cuenta de que el río debe volver a su cauce natural, que la educación exige y demanda no solo el interés de aprender, sino la oportunidad que toda clase debe tener para fluir, para transmitir, para impactar en la mente del que estudia.

Bienvenido un acuerdo que retoma ideas que nunca debieron abandonar a la educación.