El estrecho de Ormuz es un termómetro del poder global. Cuando funciona, el mundo fluye. Cuando se bloquea, se revelan las dependencias.Archivo Expreso

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El estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor de la quinta parte del petróleo que se consume en el mundo, no es solo un paso marítimo. Es un termómetro del poder global. Cuando funciona, el mundo fluye. Cuando se bloquea, se revelan las dependencias.

Hoy su cierre no afecta a todos por igual. Estados Unidos, primer productor mundial y con reservas estratégicas, enfrenta el impacto como un problema de precios e inflación más que de abastecimiento. Tiene margen, pero a un costo: sostener la seguridad en la zona implica recursos, presencia militar y desgaste político interno.

Cómo afecta a cada quien el cierre de Ormuz

China enfrenta un problema estructural. Es el mayor importador de energía del mundo y depende del flujo que pasa por Ormuz. Puede resistir con reservas, pero si el cierre se prolonga, el impacto llegará a su industria, a sus exportaciones y, en última instancia, a su crecimiento. No es un colapso inmediato, pero sí una presión sostenida.

Europa vuelve a encontrarse con su fragilidad energética. Aunque ha diversificado proveedores y ha reducido su dependencia del gas ruso, sigue expuesta a los precios globales. El cierre de Ormuz encarece la energía, complica la logística, presiona la inflación y reabre el riesgo de restricciones. La autonomía estratégica sigue siendo, en gran medida, una aspiración.

Rusia, en cambio, navega mejor en el desorden. El alza del petróleo mejora sus ingresos y le da oxígeno frente a las sanciones. Un conflicto en Medio Oriente distrae a Occidente de su conflicto con Ucrania y fragmenta sus prioridades. El cierre no es una ventaja estructural duradera, pero sí una oportunidad.

Y en el centro está Irán. No como potencia global, sino como actor capaz de alterar los flujos de la energía mundial. Controlar este punto crítico le permite influir más allá de su peso económico o militar. Ormuz demuestra que, en ciertos lugares, la geografía es poder.

El cierre de Ormuz no es solo una crisis energética. Es una radiografía del sistema internacional. Muestra quién depende de quién, quién puede absorber el shock y quién no. Pero, sobre todo, confirma que en un mundo interdependiente, el poder real no está solo en la fuerza, sino en el control de los flujos.