Exreina de belleza es asesinada; su suegra es la principal sospechosa: el caso de Carolina Flores

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ocurrió el 15 de abril dentro de un departamento en Polanco, donde Carolina Flores recibió 12 disparos.

Un video de seguridad registró los momentos previos y una frase clave tras el ataque.

La suegra de la víctima es la principal sospechosa y permanece prófuga.

El feminicidio de Carolina Flores no se quedó en una ciudad ni en un país. La violencia que terminó con la vida de la joven exreina de belleza de 27 años ha traspasado fronteras y ha terminado por instalarse en la conversación pública de toda la región.

Lo que ocurrió el 15 de abril dentro de un departamento en Polanco no solo ha generado indignación, sino también una serie de cuestionamientos sobre violencia de género, impunidad y el entorno cercano a la víctima.

Una noche que terminó en tragedia dentro de casa

Carolina Flores se encontraba en su vivienda junto a su esposo, su hija de ocho meses y su suegra la noche del crimen. Lo que debía ser una rutina familiar terminó en un hecho violento dentro de una habitación del domicilio.

Las cámaras de seguridad instaladas en el inmueble registraron los momentos previos al ataque. En las imágenes se observa a Carolina conversando con su suegra, antes de retirarse a otra habitación, seguida por ella.

Fuera del rango de la cámara se escucha una detonación. Luego, los gritos de la joven y una serie de disparos adicionales.

Instantes después, el esposo de la víctima entra al cuarto con la bebé en brazos y confronta a su madre con una frase que quedó registrada en el audio del video: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que ella responde: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.

El informe forense determinó que Carolina Flores recibió 12 impactos de bala: seis en el tórax y seis en la cabeza.

El hecho quedó registrado en un video de seguridad que forma parte de la investigación.CAPTURA DE VÍDEO

El video que marcó un antes y un después en la investigación

La difusión del video de seguridad cambió por completo la lectura pública del caso. Las imágenes no solo reconstruyen los últimos minutos de vida de Carolina, sino que también colocan a su entorno familiar bajo fuerte escrutinio.

A partir de su circulación, el caso dejó de ser un expediente reservado y se convirtió en un tema de debate social, con fuertes cuestionamientos hacia la actuación de las autoridades.

Denuncia posterior y una investigación bajo presión social

La denuncia fue presentada un día después del crimen por el propio esposo de la víctima. En su declaración, argumentó que su prioridad fue proteger a su hija, evitando una separación inmediata por parte de las autoridades.

Durante las primeras diligencias, la Fiscalía aseguró el arma utilizada, además de casquillos y proyectiles encontrados en la escena. El cuerpo de Carolina fue entregado a su familia dos días después del hecho.

Inicialmente, la investigación fue abierta como homicidio doloso, pero posteriormente fue reclasificada como feminicidio tras la presión de colectivos feministas y familiares, lo que activó protocolos especializados de investigación con enfoque de género.

Sospechas, reclamos y un caso que sigue abierto

Las autoridades han señalado a la suegra de la víctima como principal sospechosa del crimen. Hasta el momento, permanece prófuga.

El caso ha generado protestas, pronunciamientos en redes sociales y convocatorias a movilizaciones. Organizaciones sociales han exigido justicia, transparencia en la investigación y sanciones para los responsables, además de señalar posibles fallas en la respuesta institucional.