Operativo Apolo 19 en Quito deja 63 detenidos y decomiso de drogas y armas

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

En una semana de operativos en el norte de Quito, la Policía Nacional reportó la aprehensión de 63 personas y el decomiso de sustancias ilícitas, armas de fuego, vehículos y autopartes.

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Según la institución, el trabajo de inteligencia desde el 17 de abril de 2026 permitió identificar a presuntos integrantes de estructuras delictivas, lo que derivó en una serie de intervenciones, principalmente en el distrito La Delicia (norte) y zonas aledañas.

Uno de los puntos intervenidos fue Carcelén Bajo, donde se realizaron allanamientos en varios domicilios vinculados al microtráfico. En el lugar se encontraron sustancias sujetas a fiscalización.

En el sur de la ciudad, en Quitumbe, los agentes ubicaron una bodega donde se almacenaban cerca de 80 kilos de droga, presuntamente marihuana.

Afectación al grupo delictivo Los Lobos

Patricio Armendáriz, jefe de Distrito del DMQ, detalló que el cargamento tendría un valor aproximado de $ 64.000 en el mercado ilegal y, según las primeras indagaciones, estaría destinado a su distribución en el norte de Quito. Las autoridades presumen que pertenecería a la organización delictiva Los Lobos.

Además de la droga, los operativos permitieron el decomiso y recuperación de varios bienes vinculados a actividades ilícitas, entre ellos vehículos, motocicletas y autopartes.

La Policía señaló que los delitos asociados a estos casos incluyen porte y tenencia ilegal de armas de fuego, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y robo a personas y vehículos.

En total, durante el operativo Apolo se registraron 105 aprehendidos y 63 detenidos, además de:

11 armas de fuego decomisadas

85 municiones

223 armas blancas

19 vehículos recuperados

Seis vehículos retenidos

26 motocicletas retenidas

Las investigaciones continúan para determinar la estructura completa de las redes delictivas identificadas durante los operativos.