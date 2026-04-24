Basura en Quito: el plan de recolección nocturna por el toque de queda

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

El toque de queda dispuesto por el Gobierno Nacional del 3 y el 18 de mayo obliga a replantear la recolección en Quito, lo que generó cuestionamientos del alcalde Pabel Muñoz.

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En un conversatorio con medios de comunicación, Muñoz, expresó su malestar por las declaraciones de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien señaló que los municipios deberán reorganizar los horarios de recolección de residuos sin contemplar excepciones durante el toque de queda.

“Eso es facilito… si va a generar otro problema por la recolección de basura, no sean malitos. Hagan el toque de queda, pero exoneren la recolección de basura”, dijo Muñoz

El burgomaestre señaló que trasladar estas labores al día podría agravar el tráfico en la ciudad. Según el alcalde, cerca del 40% de los residuos en Quito se recogen durante la noche, lo que hace complejo un cambio inmediato de operaciones.

El burgomaestre también planteó interrogantes sobre la viabilidad logística de modificar los horarios: “¿Qué hacemos, metemos a las 11:00 el recolector de basura a la Amazonas? No es fácil replanificar las rutas como si nada”, añadió.

Se avanza en un plan

Horas más tarde, el Municipio de Quito informó que ya se encuentra en marcha la elaboración de un plan de acción para reorganizar las rutas de recolección durante el periodo de restricción. La medida buscan garantizar la continuidad del servicio sin contravenir las disposiciones del Gobierno.

Por su parte, el secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, explicó que desde el 22 de abril se iniciaron reuniones técnicas para evaluar ajustes operativos. Actualmente, 259 rutas de recolección funcionan en toda la ciudad.

“Hacer de la noche a la mañana una replanificación implica un trabajo logístico muy importante”, señaló Sandoval, quien reiteró que el turno nocturno es clave no solo para la recolección, sino también para el traslado de desechos hacia el relleno sanitario, proceso que se realiza entre las 22:00 y las 05:00 para evitar congestión y riesgos viales.