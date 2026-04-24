Suspensión del Metro de Quito: Abad describe fallas técnicas y apunta a posibles intereses

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Metro de Quito se suspendió 7 horas el lunes en Quito; Bernardo Abad habló con gerente y señala manipulación en Quitumbe.

Abad habla de intereses políticos, económicos y electorales. Señala a Jorge Yunda y a transportistas.

Desmiente al alcalde, quien ha dicho que contrataron a cien técnicos de Acciona para el mantenimiento; el exgerente le confirmó que los especialistas están trabajando con él en Brasil.

El concejal Bernardo Abad es usuario frecuente del metro de Quito. Fue parte del Directorio de la empresa a cargo, por lo que en la entrevista describe detalles de la operación. El lunes 20 de abril del 2026, cuando por unas siete horas el sistema se suspendió, estuvo en contacto con el gerente, dice. Sostiene que hay “intereses” detrás de la falla, por lo que se abrió el debate en el Concejo.

¿Quién es el responsable político del metro?

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, porque todas las empresas metropolitanas lo tienen como presidente de sus directorios. Además los secretarios de Planificación del área; en el caso del metro, el secretario de Movilidad.

Antes de esta administración, los concejales integrábamos los directorios. Pero el alcalde con su mayoría de correístas y afines decidió que no estemos. Antes podíamos saber lo que ocurría y fiscalizar.

El alcalde pidió no politizar y ser técnicos. Pero al final de la sesión dijo: “Sigan ladrando”.

Es una expresión vulgar, chabacana. Ahí un concejal afín (Gabriel Noroña, ganó con el apoyo de Jorge Yunda) dijo que quienes estuvimos en el directorio nos repartimos contratos. Estoy orgulloso de haber estado.

El señor Yunda no logró contratar al operador. Muéstreme algo raro que diga Contraloría, algo chueco, (no hay) nada. Reclama porque se llegó a un acuerdo con un banco. El costo es cero en transacciones.

En la sesión, usted afirmó que hay intereses para que el metro no funcione. ¿A quiénes se refiere?

El metro ha tenido detractores desde el inicio porque afecta a alguien. ¿A quiénes afecta directamente la operación?

¿Al transporte urbano?

Usted lo ha dicho. Cuando hay 200 mil viajes diarios y no hay más quiteños, se dejó de usar un sistema para usar otro. También está el tema político y electoral. Siempre hay personas que han querido que fracase, para decir que no se debía construir, pero que llegarán y lo mejorarán.

No soy afín al alcalde, pero nos une el bienestar de Quito. No puedo, por diferencias políticas e ideológicas, ir en contra de la obra más grande de movilidad.

Veo a concejales como Andrés Campaña, más que nada, Wilson Merino y Michael Aulestia pedir cambios del orden del día para cuestionar el manejo del metro y contratos, desde hace más de un año.

Claro, es nuestra labor fiscalizar (hace un recuento de los contratos de mantenimiento; corrige al alcalde, que ha dicho que son llantas y el metro tiene ruedas; recuerda que hay desgaste natural y por eso se hace reperfilado de rieles).

La cuarta fue la vencida para contratar en este mes el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, superestructura, electromecánicos y telecomunicaciones. ¿Pudo haber causado el problema?

El gerente y el alcalde dijeron que han estado haciendo el mantenimiento con 100 técnicos que trabajaron en Acciona. Ayer (miércoles 22 de abril) me encontré con Manuel Méndez, exgerente de Acciona. Le pregunté si eran buenos sus técnicos.

Y me contestó: “Mis técnicos, mis especialistas, están trabajando conmigo en Sao Paulo, Brasil”. Le repregunté: ¿No son los tuyos? Me contestó lo mismo. ¿A quiénes contrataron? A obreros, sin menospreciar.

¿No pudo fallar eso?

Me parece que estuvieron haciendo un mantenimiento ‘ligth’. Pero lo que falló el lunes fueron las telecomunicaciones, un switch, en la estación uno, en Quitumbe (sur). Una persona manipuló, según dijeron. Si lo hizo, fue con algún interés.

Dicen que me volví Pabelista. Nada que ver, no lo he dicho por Pabel. No nos pusimos de acuerdo. Nada que ver. Bernardo Abad/ concejal de Quito

¿Había cámaras?

No. Lo vio una señora. Esa persona que entró sabía en dónde está la vulnerabilidad, aplastó la tecla. Desaparece la telecomunicación que lleva todos los datos hasta el PCC (Puesto de Control Central), el cerebro del sistema, y desconecta las pantallas, que quedan en negro. Me mandaron foto. ¿Cómo operas? Podrían haber aplastado y operar en automático, pero era riesgoso.

¿Y la alerta de Motorola?

No tiene nada qué ver. (Andrés) Campaña tergiversa o no sabe muy bien; no fue falla en la radiocomunicación. Se contrató a una empresa rival a Motorola. El sistema está controlado, está hecho para que no puedan chocar los trenes.

¿No se solucionarían a tiempo todas las inquietudes de los concejales de oposición, como Campaña o Merino, si el alcalde y su mayoría permitieran la fiscalización en el Concejo?

Lo que pasa es que también hay que ver que el concejal Merino está en una onda de joder y joder.

Pero los concejales del correísmo compararon al metro de Quito con los de Madrid o Nueva York, que tienen cien años de operación.

No hay cómo comparar. Pero el metro de Quito es más bonito, más nuevo también, con altos estándares. A la parada de San Francisco podemos compararla con una de Madrid.

A ver, volvamos a su tesis de que hay “intereses” detrás de esa falla de operación. A Merino le acusan de estar con ADN, pero él ha dicho que es de Imparables. ¿Duda del Gobierno?

No.

Campaña incluso está lejos de su partido, el Socialista, que dijo ser el plan B de Pabel Muñoz. ¿Interés de quién? ¿Yunda?

Alguien que todavía mantenga adentro gente para que haga eso. Es hilar fino pero, según dijeron, hubo una manipulación de un aparato chiquito, esa persona habría sabido cómo dejar el metro en caos. Lo dije: qué intereses políticos, económicos, electorales están en juego.

¿Se metería en un problemón? ¿Debería ir preso?

Debería.

¿Error humano?

Curiosamente el error humano en ese preciso momento, solo el experto sabe. Está puesto en Fiscalía el caso.

El metro es la forma más segura de movilizarse en esta ciudad, todos los días hay siniestros en los buses; el trole es ‘chamán’. Bernardo Abad/ concejal de Quito

Sobre su defensa al metro

Abad dice que defiende al metro porque cree que no debe haber sombras sobre él. Reitera que con Mauricio Rodas se avanzó hasta el 97 % para ponerlo en marcha y que el contrato de operación estableció que el 1 de diciembre del 2023 funcionaría. Dice que Pabel Muñoz sacó el tema de los medios para que se crea que con él arrancó.

¿Quién es Bernardo Abad?

Es cuencano y no ha perdido el acento, pero dice amar a la capital. Va por su segundo período como concejal del Distrito Metropolitano de Quito, lleva siete años en el cargo. Hizo carrera en el periodismo, fue reportero y presentador de televisión. Ejerció la profesión desde los 19 y tiene 61 años. En la entrevista aclaró que no tiene interés en un nuevo cargo de elección popular.