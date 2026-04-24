Controles en Cumbayá son insuficientes ante quejas por tráfico e informalidad

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Municipio instala Puestos de Mando Operativos en Cumbayá para reforzar seguridad y control del espacio.

PMO operan en parque central y El Chaquiñán con controles por consumo de alcohol, tránsito e inseguridad.

Los puestos se instalarán en Tumbaco en junio tras aumento de delitos y pedidos ciudadanos de mayor vigilancia.

La falta de control sostenido por parte de las autoridades no es un fenómeno reciente en el valle de Tumbaco. Durante años, moradores y comerciantes han advertido sobre la necesidad de reforzar la vigilancia policial, mejorar la gestión del tránsito y ordenar el uso del espacio público. A pesar de reiterados pedidos, problemáticas como el caos vehicular, la inseguridad y el crecimiento del comercio informal se mantienen como una constante en esta zona del valle del nororiente de Quito.

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En este contexto, el Municipio implementó los Puestos de Mando Operativos (PMO), una estrategia orientada a intervenir en sectores considerados con alta incidencia de emergencias reportadas al ECU-911, así como espacios turísticos y de gran afluencia ciudadana.

En esta primera fase se instalaron seis en distintos puntos de la capital.

El plan llegó al valle con dos PMO en Cumbayá: uno en el parque central y otro en el corredor de El Chaquiñán.

Cristian Paredes, jefe de la Unidad de Operativos Interinstitucionales, explica que la decisión responde a factores específicos. Por un lado, el crecimiento de Cumbayá como zona de entretenimiento nocturno ha traído consigo problemas asociados al consumo de alcohol en el espacio público y riñas. Por otro, El Chaquiñán concentra una elevada afluencia de deportistas, especialmente los fines de semana.

Así funcionan los puestos en Cumbayá

Los PMO funcionan en horarios estratégicos definidos a partir de análisis de incidencia delictiva y concentración de personas, de esta forma:

Chaquiñán: sábados y domingos de 08:00 a 16:00.

Parque central de Cumbayá: de miércoles a sábado con turnos matutinos y nocturnos. Los viernes y sábados el control se extiende hasta las 02:00, que coinciden con los picos de actividad nocturna.

Estos puestos articulan el trabajo de varias entidades municipales y de respuesta: Cuerpo de Agentes de Control, Agencia Metropolitana de Control, Cuerpo de Bomberos, Agencia Metropolitana de Tránsito y Secretaría de Seguridad.

Municipio destaca el despliegue

De acuerdo con Paredes, los primeros resultados son positivos. En 21 días se retiró a 64 personas por consumo de alcohol en el espacio público, se iniciaron seis procesos sancionatorios y se emitieron 59 citaciones de tránsito. Además, se inspeccionaron 69 vehículos y hubo un aprehendido por escándalo público.

Sin embargo, la percepción ciudadana muestra matices. No todos los habitantes están al tanto de la existencia del PMO, mientras que para otros su impacto aún es limitado.

Las quejas persisten

Edwin Gaibor, quien trabaja en una heladería cerca del parque central, asegura que los problemas de fondo persisten. En particular, señala que el tráfico se ha convertido en un factor disuasivo para los visitantes, especialmente de noche. “Hay gente que ya no viene porque no hay donde parquear o porque se pueden demorar hasta una hora en avanzar dos cuadras”.

Una visión similar comparte Pedro Osorio, quien reconoce que la consolidación de Cumbayá como zona rosa ha traído nuevas complejidades. No obstante, considera que la presencia institucional a través de los PMO podría ser positiva, siempre que se mantenga de forma sostenida y no como una medida temporal.

Uno de los puestos se instalará en Tumbaco

Mientras tanto, en Tumbaco la implementación de un PMO está pendiente, aunque forma parte de la segunda fase, prevista para junio. La urgencia de esta intervención se intensificó tras un sicariato en una peluquería del centro, que elevó los niveles de preocupación entre los habitantes.

Carmen Llerena, integrante del Colectivo Tumbaco, Patrimonio del Valle, explica que este suceso motivó a la comunidad a solicitar reuniones con autoridades locales y la Policía. “Ahí conocimos que se implementará un PMO en Tumbaco. Lo vemos positivo porque permitirá una presencia más permanente de autoridades”, manifiesta.

Pero advierte que el sector arrastra problemas desde hace años, particularmente en relación al comercio informal y la falta de control. “Incluso ahora se ve a prestamistas que dejan volantes en los negocios. La falta de autoridad ha hecho que se perciba como tierra de nadie”.

Recorrido. Parte de la estrategia es el control del comercio autónomo.Foto: Karina Defas/ EXPRESO

En las mesas de trabajo desarrolladas entre moradores y autoridades se identificaron múltiples problemáticas: venta de estupefacientes y consumo de alcohol en espacios públicos, proliferación de negocios no regulados, deficiencias en iluminación, presencia de vendedores ambulantes y la necesidad de operativos más frecuentes.

Como resultado de estos encuentros, se acordaron acciones concretas que incluyen la ejecución continua de operativos interinstitucionales, la instalación del PMO en Tumbaco, el fortalecimiento de los comités de seguridad ciudadana y el seguimiento mensual de los compromisos adquiridos.