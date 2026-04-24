Toque de queda en Quito: ¿qué pasará con los conciertos programados para mayo?

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La agenda musical de mayo en Quito enfrenta incertidumbre tras la decisión del Gobierno Nacional de imponer un toque de queda en Quito, Pichincha, otras nueve provincias y los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal dentro del mapa de control estatal.

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La medida, vigente del 3 al 18 de mayo de 2026, restringe la circulación entre las 23:00 y las 05:00, con el objetivo de contener el aumento de muertes violentas y facilitar operativos de las Fuerzas Armadas.

El impacto de la disposición se extiende a los espectáculos nocturnos, incluidos varios conciertos previstos en la ciudad.

Mientras algunos organizadores han optado por adelantar los horarios de inicio, otros aún no han definido si mantendrán, reprogramarán o cancelarán sus eventos.

Uno de los pocos pronunciamientos confirmados fue el de los organizadores del concierto de Magneto y Mercurio, cuyos shows en Quito y Guayaquil se realizarán en las fechas previstas, aunque con cambios en el horario.

En la capital, la presentación del 15 de mayo se adelantará a las 19:00, mientras que en Guayaquil será a las 18:00.

Otros conciertos en agenda

Sin embargo, el panorama es menos claro para otros espectáculos anunciados en mayo. Entre ellos constan el cantautor Alberto Plaza, quien tiene previsto presentarse el 7 de mayo en la Casa de la Música. Otros eventos programados son:

Cuarteto de Nos, 9 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui, a las 20:30

The Lumineers, 9 de mayo, Arena Top Media (Cumbayá)

Beret, 8 de mayo, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 20:00

Mon Laferte, 12 de mayo, Parque Bicentenario, a las 20:00

Elena Rose, 15 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura

Soda Stereo Ecos, 16 de mayo, Coliseo General Rumiñahui, a las 20:30

Hasta el momento, los organizadores de estos eventos no han emitido comunicados oficiales sobre posibles ajustes.

Preocupación de los gremios

Desde la Confederación de Restaurantes del Ecuador y sus gremios afiliados, expresaron preocupación frente al nuevo toque de queda dispuesto entre el 3 y el 18 de mayo en varias provincias y cantones del país.

Señalan que si bien reconocen la importancia de implementar acciones orientadas a fortalecer la seguridad, advirtieron que la aplicación recurrente de estas medidas está generando un impacto directo en la economía local, particularmente en sectores como la gastronomía, el turismo y los servicios, que dependen en gran medida de la actividad nocturna.