Profesor 360 impulsa transformación educativa integral en aulas de Ecuador

Publicado por Gabriel Cornejo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El modelo de profesor 360 propone una enseñanza integral que combina innovación pedagógica, tecnología y conexión emocional con los estudiantes.

Este enfoque promueve metodologías activas y reconoce la diversidad en las formas de aprender de los estudiantes.



En un contexto educativo marcado por cambios acelerados, nuevas tecnologías y desafíos sociales, el rol del docente está atravesando una transformación profunda. Ya no basta con transmitir contenidos: hoy, educar implica comprender cómo aprenden los estudiantes, conectar con sus emociones y diseñar experiencias significativas que respondan a su realidad. En este escenario, el modelo de profesor 360° emerge como una propuesta que busca integrar lo pedagógico, lo humano y lo innovador dentro del aula.

Un modelo que nace como respuesta a cambios

El enfoque, impulsado desde espacios académicos como la Universidad San Francisco de Quito, propone una mirada integral del docente. “El profesor 360 nace como una respuesta a los cambios que vive la educación. No se trata solo de enseñar contenidos, sino de diseñar experiencias de aprendizaje que conecten con los estudiantes y generen un impacto real”, explicó Isabel Merino Sandoval, directora del Instituto de Enseñanza y Aprendizaje (IDEA).

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Este modelo plantea una ruptura con la enseñanza tradicional, promoviendo metodologías activas como el aprendizaje basado en retos, el storytelling y el role playing. Estas estrategias permiten que el estudiante pase de ser un receptor pasivo a un protagonista del aprendizaje. “Hoy el reto no es solo enseñar, sino lograr que los estudiantes participen, piensen y encuentren sentido a lo que aprenden”, añadió Merino, al destacar la importancia de generar clases dinámicas y centradas en el estudiante.

Hoy el gran desafío del docente es captar la atención de estudiantes que están expuestos a múltiples estímulos y contenidos inmediatos. Isabel Merino, directora del Instituto de Enseñanza y Aprendizaje (IDEA).

Pero la transformación educativa no se limita a las metodologías. El profesor 360 también pone en el centro la dimensión humana del docente. La gestión emocional, el bienestar y la capacidad de conectar con los estudiantes son elementos clave para el aprendizaje. “No se puede sostener una buena enseñanza desde el agotamiento. El bienestar del docente impacta directamente en sus estudiantes”, enfatizó Merino, al comparar esta necesidad con la lógica de cuidar primero al educador para luego acompañar a otros.

El profesor 360 se preocupa por la diversidad

Desde una mirada complementaria, la académica y psicóloga clínica Andrea González Lorza destaca que este modelo también responde a la diversidad en el aula. “El profesor 360 es flexible, creativo y adaptativo a las necesidades cognitivas, emocionales, sociales y corporales del estudiante”, explicó. Según la especialista, este enfoque reconoce que cada alumno aprende de manera distinta y que el vínculo emocional es clave antes de la adquisición de conocimientos.

González subraya que factores como la atención, la memoria o el desarrollo ejecutivo influyen directamente en el aprendizaje, por lo que el docente debe diseñar experiencias ajustadas a cada grupo. Además, resalta el valor del juego y la participación activa como herramientas pedagógicas que potencian el aprendizaje significativo. “Cuando el estudiante se siente seguro emocionalmente, el aprendizaje fluye con mayor facilidad”, indicó.

La importancia de la gestión emocional docente

Otro aspecto fundamental es el impacto de la gestión emocional del docente en el aula. De acuerdo con la especialista, un profesor desregulado puede afectar negativamente la atención, la memoria y la motivación de los estudiantes. “El estado emocional del docente modula el clima del aula. Si el profesor no logra regularse, puede generar un ambiente caótico que limita el aprendizaje”, advirtió González, al explicar la relación directa entre emociones y procesos cognitivos.

El estado emocional del docente influye directamente en el clima del aula, porque cuando existe desregulación emocional se generan respuestas de alerta que afectan funciones cognitivas clave. Andrea González, académica de la Universidad San Francisco de Quito

En este contexto, el uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial también forma parte del debate educativo. El modelo 360 no rechaza estos recursos, sino que promueve su uso ético y estratégico. Para Merino, la clave está en utilizarlos como apoyo sin perder la conexión humana: “La inteligencia artificial debe ser una herramienta que agilite procesos, pero el docente sigue siendo el mediador del aprendizaje”.

Finalmente, el modelo invita a repensar la vocación docente en medio de una sociedad compleja. Inseguridad, problemas familiares y cambios sociales influyen en los estudiantes, lo que exige docentes más empáticos, conscientes y preparados. “Un profesor no solo enseña contenidos, deja huella en la vida de sus estudiantes”, concluyó Merino, al destacar que la educación del futuro dependerá, en gran medida, de la capacidad de los docentes para conectar, innovar y transformar.

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