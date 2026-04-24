Harry Styles y Zoë Kravitz se habrían comprometido en secreto: esto se sabe

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Aunque se conocían de la industria, el romance se hizo público en agosto de 2025 , cuando fueron captados paseando del brazo por el centro de Roma.

, cuando fueron captados paseando del brazo por el centro de Roma. A finales de 2025, el legendario Lenny Kravitz (padre de la actriz) dio su "sello de aprobación" a la relación.

(padre de la actriz) dio su "sello de aprobación" a la relación. En marzo de 2026, durante una entrevista con Zane Lowe, Harry confesó que estaba reenfocando sus prioridades, refiriéndose a su deseo de formar una familia.

Según reportó Page Six este 23 de abril, Harry Styles y Zoë Kravitz habrían decidido dar el siguiente paso: la pareja estaría comprometida tras casi un año de relación sostenida en la discreción. La noticia emerge después de meses de especulación alrededor de un vínculo que ha preferido el silencio mediático a la exposición pública.

Lo cierto es que la noticia cobró fuerza luego de que Kravitz fuera vista en Londres luciendo una sortija que encendió las alarmas de sus seguidores. Fuentes cercanas aseguran que la decisión no es ninguna sorpresa para su círculo íntimo, quienes describen el vínculo como "una conexión orgánica" que ha crecido lejos del ruido mediático habitual de ambos artistas.

Para Styles, este compromiso representa una faceta mucho más privada de su vida personal, mientras que para la actriz sería su segundo matrimonio. Aunque todavía no existe un comunicado oficial por parte de sus equipos, la unión ya se perfila como una de las más interesantes del año por el peso cultural que ambos tienen en la industria.

El contexto de la unión

La pareja fue vista el 21 de abril paseando por las calles de Londres, siendo esta la primera vez en la que Kravitz lució el anillo públicamente.Expreso

La confirmación llega a través de fuentes citadas por Page Six, quienes describen a Styles como alguien "completamente cautivado" por la actriz y directora. El informe subraya que, a pesar de la intensidad del romance, ambos han sido extremadamente cautelosos, manejando su tiempo personal fuera del escrutinio masivo que usualmente acompaña a figuras de su perfil.

Para el entorno de la pareja, esta decisión refleja una conexión que ha madurado rápido pero con bases firmes, teniendo como eje de estas especulaciones el avistamientos de Kravitz luciendo una joya en su dedo anular, un detalle que, sumado a las declaraciones de los "insiders" sobre la admiración mutua entre ambos, ha consolidado el reporte de su compromiso formal.

Dos carreras en puntos clave

El último disco de Styles llegó oficialmente el 6 de marzo de 2026.Cortesía

Este compromiso encuentra a ambos artistas en momentos de gran actividad profesional, donde Styles vive un 2026 estelar tras el lanzamiento en marzo de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, el cual ha dominado las listas de éxitos, incluyendo el número uno en el Billboard 200. Actualmente, el músico se prepara para iniciar su gira Together, Together, que incluye una histórica residencia en el Wembley Stadium.

Por su parte, Zoë Kravitz continúa consolidando su transición hacia la dirección y producción cinematográfica. Tras su debut con Blink Twice, la actriz mantiene una agenda cargada con proyectos como el thriller psicológico Verity y la comedia de acción How to Rob a Bank, proyectos que subrayan su evolución constante en la industria del cine, alejándose de los roles tradicionales para enfocarse en la creación de historias con visión propia.

Un nuevo capítulo para dos iconos

Esta unión fusiona dos de las figuras más influyentes del entretenimiento actual, no solo por su impacto en la música y el cine, sino por su rol como referentes de estilo y cultura pop. Lejos del ruido mediático convencional, el compromiso de Styles y Kravitz marca una tendencia creciente entre las estrellas de alto perfil: proteger su vida privada como un activo fundamental de su bienestar.

A falta de un anuncio oficial en sus plataformas digitales, la noticia ya se posiciona como uno de los hitos mediáticos del año. Más allá del interés que despierta su vida personal, el compromiso subraya una etapa de estabilidad para ambos artistas, quienes parecen haber encontrado en su relación el equilibrio necesario para sostener sus exigentes agendas profesionales.