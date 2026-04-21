¿Crisis entre Ángela Aguilar y Christian Nodal? Rumores de separación crecen tras ‘Un vals’

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ángela Aguilar y Christian Nodal llevan cerca de dos años de relación , en medio de una exposición mediática constante.



, en medio de una exposición mediática constante. La polémica reciente se intensificó tras el videoclip de Un vals , donde usuarios señalaron similitudes entre la modelo y Cazzu.



, donde usuarios señalaron El periodista Javier Ceriani afirmó que existiría una supuesta relación paralela de Nodal, aunque no ha presentado pruebas verificables.



En las últimas semanas, los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal han vuelto a ocupar titulares, esta vez no por un lanzamiento musical, sino por una aparente crisis en su matrimonio. A casi dos años de haber hecho pública su relación y tras meses en los que incluso se hablaba de una boda religiosa en mayo de 2026, distintos indicios han comenzado a alimentar versiones de un posible distanciamiento entre ambos.

Aunque ninguno de los dos artistas ha emitido un pronunciamiento oficial sobre una ruptura, el tema ha sido impulsado por reportes de medios de espectáculos, declaraciones indirectas y una serie de movimientos que no han pasado desapercibidos para sus seguidores. En el caso de Nodal, además, el contexto juega un papel clave: el cantante ha sido constantemente vinculado a relaciones intensas y mediáticas que, con el tiempo, han terminado de forma repentina, un patrón que ahora vuelve a ser señalado en redes sociales como parte de esta nueva narrativa.

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Las señales que alimentan la teoría de una crisis

La polémica por el video de 'Un vals'

Uno de los primeros elementos que reactivó las especulaciones fue la difusión del videoclip de Un vals, tema de Christian Nodal. En redes sociales, usuarios comenzaron a señalar el parecido físico entre la modelo que aparece en el video, Dagna Mata, conocida en redes sociales como Dagna Kills y Cazzu, expareja del artista, lo que generó una ola de comentarios y teorías en torno a un posible mensaje implícito.

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Aunque no existe una confirmación oficial de conflicto por este hecho, medios de espectáculos han recogido versiones que apuntan a incomodidad dentro del entorno cercano de Ángela Aguilar. Este episodio, amplificado en plataformas digitales, terminó por instalarse como uno de los detonantes en la narrativa de una posible crisis, al coincidir con otros indicios que comenzaron a surgir en los días siguientes.

Señalamientos de una supuesta infidelidad

A la conversación se sumaron declaraciones del periodista Javier Ceriani, quien afirmó que Nodal mantendría una relación paralela con una mujer residente en Miami. Según el comunicador, existirían pruebas que respaldarían esta versión e incluso aseguró que podría hacerlas públicas en caso de que el cantante negara la información.

En octubre de 2024, a pocos meses del compromiso de la pareja, una usuaria de nombre Iveeth aseguró tener una relación con Nodal.Cortesía

Hasta el momento, dichas evidencias no han sido presentadas de manera verificable, por lo que la versión se mantiene en el terreno de la especulación. Sin embargo, su difusión en programas y redes sociales contribuyó a posicionar la hipótesis de una infidelidad como uno de los ejes centrales del debate mediático en torno a la pareja.

La boda religiosa, sin fecha definida



Medios de espectáculos han reportado un posible distanciamiento físico entre ambos, con Angela viviendo en el rancho de su familia.nodal vía Instagram

Otro punto clave en esta cronología es la situación de su boda religiosa. A inicios de 2026, la pareja había dejado entrever que el enlace se celebraría en mayo; sin embargo, recientemente se confirmó que el evento fue pospuesto sin una nueva fecha anunciada.

La versión oficial ha atribuido esta decisión a temas de seguridad en México. No obstante, la falta de precisión sobre cuándo se retomarán los planes ha llevado a que distintos medios vinculen la postergación con el momento que atraviesa la relación, alimentando las especulaciones sobre una posible crisis.

El silencio de su entorno cercano

Pepe y Angela Aguilar para Billboard en 2021.Cortesía

En medio de las versiones, la reacción del entorno familiar también ha sido observada con atención. Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, evitó pronunciarse directamente sobre los rumores. Al ser consultado por la prensa, señaló que "no es el vocero de su hija", sin confirmar ni desmentir la situación.

Esta postura, lejos de cerrar la conversación, ha contribuido a mantener el tema en el terreno de la incertidumbre, en un contexto donde la ausencia de declaraciones oficiales por parte de la pareja deja espacio a interpretaciones y versiones no confirmadas.

¿Cuál es el estado actual de la relación?

Tras la suma de estos episodios, lo cierto es que no existe, hasta ahora, una confirmación oficial de ruptura entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. La narrativa de una posible crisis se sostiene principalmente en reportes de medios de espectáculos, interpretaciones en redes sociales y declaraciones no verificadas que, en conjunto, han construido un escenario de incertidumbre.

En este contexto, el silencio de ambos artistas ha sido determinante. Ni Aguilar ni Nodal han abordado directamente los rumores, lo que ha dejado el tema abierto a especulación; por ahora, la relación se mantiene en una zona ambigua: sin confirmaciones, pero con suficientes indicios como para mantenerse en el centro de la conversación mediática.