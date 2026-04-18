Daddy issues: qué son y cómo afectan las relaciones, según la psicología

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Claves para entender los “daddy issues” desde la psicología No es un diagnóstico clínico: “Daddy issues” es un término popular para describir conflictos emocionales con la figura paterna , no una categoría formal en psicología.

, no una categoría formal en psicología. Se origina en la infancia: Está vinculado a cómo se ejerció la función paterna (ausente, rígida o inconsistente) , lo que influye en la construcción emocional.

, lo que influye en la construcción emocional. Impacta en la vida adulta: Puede reflejarse en relaciones de pareja, autoestima, necesidad de validación y patrones repetitivos en distintos ámbitos.

El término “daddy issues” se ha viralizado en redes sociales, pero su uso suele estar cargado de estereotipos y simplificaciones. En psicología, no existe como diagnóstico clínico, sino como una forma coloquial de describir conflictos emocionales relacionados con la figura paterna o con quien haya ejercido esa función en la crianza.

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El psicólogo Kevin Ubillús aclara que este concepto ha sido malinterpretado en la cultura digital. “Eso no es realmente un diagnóstico clínico, sino una forma popular que las personas lo han denominado para tratar esta herida emocional”, señala.

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¿Qué son realmente los llamados “daddy issues”?

Desde la mirada psicológica, estos patrones no se limitan a la relación con el padre biológico, sino con la función paterna, es decir, la figura que cumple el rol de poner límites, separar al niño de la madre y estructurar la vida emocional inicial.

Ubillús lo explica desde el psicoanálisis: en la infancia existe una primera etapa de dependencia afectiva con la figura cuidadora principal, lo que en teoría lacaniana se entiende como función materna. Luego aparece un tercero que introduce la separación y la norma.

“Entonces viene este tercero que puede ser quien ejerce la función paterna… y hace una función de corte de esa burbuja para que el niño o la niña sepa que no todo puede tenerlo”, explica.

Este proceso, añade, es clave en la construcción del deseo, la identidad y la forma en que los adultos se vinculan emocionalmente.

Cuando la figura paterna falla: ausencias, rigidez o inconsistencia

Los llamados “problemas paternales” pueden aparecer cuando esta función no se cumple de manera estable. No necesariamente implica ausencia física, sino también presencia emocional limitada, autoritaria o inconsistente.

“Cuando hay esta figura paterna que fue muy rígida, ausente o presente pero a la vez ausente… aparece la necesidad constante de querer ser mirada, aceptada o complacida”, detalla el especialista.

En estos casos, pueden desarrollarse patrones como:

Necesidad excesiva de aprobación

Dificultad para poner límites

Búsqueda constante de validación externa

Sensación de “nunca ser suficiente”

Estos rasgos no son universales ni determinantes, pero sí pueden aparecer como respuestas emocionales aprendidas en la infancia.

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Impacto en la vida adulta: relaciones, trabajo y vínculos

Uno de los puntos más importantes es que estas experiencias no se limitan a la vida sentimental. Según Ubillús, pueden reflejarse en múltiples ámbitos.

“Esto se ve repartido no solamente en las relaciones, sino también en el trabajo cuando hay un jefe muy estricto al que siempre quieres complacer”, explica.

En lo laboral, por ejemplo, algunas personas pueden extender jornadas, evitar el conflicto o priorizar la aprobación de figuras de autoridad. En lo social, puede aparecer dificultad para decir “no” o sostener decisiones propias.

En el plano afectivo, estas dinámicas pueden traducirse en elecciones repetitivas de pareja, donde se buscan vínculos que reproducen patrones conocidos, incluso si son dañinos.

“Puede ser este cromo repetido: alguien que te trata mal, pero compensa con regalos… y crees que eso está bien”, señala Ubillús.

El rol del inconsciente y la repetición de patrones

Desde el enfoque psicoanalítico, el especialista explica que el inconsciente tiende a repetir escenarios emocionales no resueltos. “Es como un director de cine frustrado que quiere repetir la misma escena hasta que salga bien”, menciona.

Esto puede hacer que algunas personas repitan dinámicas de relación sin ser plenamente conscientes de ello, especialmente cuando no han reflexionado sobre sus vínculos familiares tempranos.

Sin embargo, el psicólogo enfatiza que no todo patrón repetitivo significa automáticamente una “herida paterna”. Cada caso requiere análisis clínico individual.

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No es un diagnóstico ni un problema exclusivo de género

Uno de los errores más comunes en redes sociales es asociar los “daddy issues” únicamente a mujeres o a ciertos comportamientos estereotipados.

Ubillús es claro en esto: no hay un perfil único. “Se manifiesta igual… puede haber un 'Don Juan', un rebelde sin causa o una persona que se centra en su trabajo”, explica.

En ese sentido, la psicología advierte que reducir el concepto a etiquetas sociales invisibiliza la complejidad de la salud mental y los procesos individuales.

Terapia psicológica: comprender antes que etiquetar

El abordaje terapéutico no se centra en “confirmar” un diagnóstico popular, sino en comprender la historia personal del paciente. “Lo que hacemos en terapia es ir descendiendo poco a poco… el síntoma es solo la punta del iceberg”, señala el especialista.

En consulta, el proceso implica identificar cómo ciertos vínculos, recuerdos o dinámicas actuales pueden estar conectados con experiencias tempranas.

Ubillús también advierte sobre el consumo masivo de información psicológica en redes sociales: “El Internet te da respuestas aleatorias, pero en terapia se construyen preguntas”.

Buscar ayuda psicológica: cuándo y por qué hacerlo

El especialista insiste en que no es necesario esperar a una crisis para acudir a terapia. El malestar emocional puede manifestarse de muchas formas: relaciones repetitivas, inseguridad, dificultad para decidir o sensación de vacío.

Además, recuerda que existen opciones de atención pública y privada, así como modalidades virtuales. “La salud mental no es una cuestión de marketing ni de combos. Es un proceso serio”, enfatiza.

¿Qué es Mentes que sanan?

Mentes que sanan es el pódcast de psicología de Diario EXPRESO, disponible en Spotify y YouTube. En cada episodio abrimos un espacio para conversar sobre salud mental y bienestar emocional, abordando temas que forman parte de la vida cotidiana.

Cada entrega cuenta con la participación de psicólogos y especialistas que comparten conocimientos, experiencias y herramientas para comprender mejor nuestras emociones y fortalecer el bienestar personal.