Neuroplasticidad: cómo el cerebro puede cambiar y adaptarse a lo largo de la vida

La neuroplasticidad explica cómo el cerebro puede adaptarse y cambiar. Un especialista detalla su impacto en la salud mental

“Yo soy así y no puedo cambiar”. La frase es común, pero la ciencia la pone en duda. La neuroplasticidad (la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse) abre el debate sobre cuánto pueden transformarse los pensamientos, hábitos y conductas a lo largo de la vida.

Este concepto, estudiado desde la neuropsicología, no solo explica cómo aprendemos, sino también cómo enfrentamos experiencias difíciles, desarrollamos nuevas habilidades o modificamos patrones que afectan la salud mental.

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¿Qué es la neuroplasticidad y por qué es clave?

La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reconectarse y crear nuevas rutas neuronales frente a distintas situaciones. Desde aprender algo nuevo hasta atravesar un trauma, el cerebro puede adaptarse.

El psicólogo Marco Moscoso lo compara con un sistema de caminos: cuando una ruta deja de funcionar, el cerebro busca alternativas. Es un proceso constante, aunque todavía no completamente comprendido por la ciencia.

¿Realmente podemos cambiar con el tiempo?

Una de las preguntas más frecuentes es si el cambio es más fácil en la niñez. La respuesta es matizada.

En la infancia, el cerebro está en formación, lo que facilita la creación de nuevas conexiones. “Es más o menos como cuando tú tienes un terreno virgen”, explica Moscoso. En la adultez, en cambio, esas estructuras ya están más definidas.

Sin embargo, eso no significa que el cambio sea imposible. Existen casos documentados en los que el cerebro adulto logra reorganizarse incluso tras lesiones graves, compensando funciones y manteniendo habilidades esenciales.

♬ sonido original - Dr. Duck @dr.patricio_ochoa Entender tu historia es importante, pero cambiar tu conducta es lo que realmente genera salud mental. Tu cerebro funciona por patrones. A esto se le llama neuroplasticidad: la capacidad del cerebro de reorganizarse según lo que repites. Cada vez que reaccionas igual —gritas, evitas, te cierras— refuerzas ese circuito y lo haces más automático. Pero cuando haces algo distinto, aunque sea incómodo, empiezas a debilitar ese patrón y crear uno nuevo. Esto no es solo teoría. Estudios en neurociencia han demostrado que la repetición de nuevas conductas puede modificar circuitos neuronales (Doidge, 2007; Neuron). Y terapias con alta evidencia como la Terapia Cognitivo-Conductual (CBT) han mostrado cambios reales en el cerebro, especialmente en áreas como la corteza prefrontal y la amígdala, mejorando la regulación emocional (Goldapple et al., 2004). La Terapia Dialéctico-Conductual (DBT) también ha demostrado reducir impulsividad y reactividad emocional en pacientes con desregulación (Linehan et al., 2006). La idea es simple: Tus emociones son válidas… pero tu comportamiento sigue siendo tu responsabilidad. Porque tu cerebro puede cambiar. Pero solo si tú cambias lo que haces. #drduck

Cómo lo que pensamos impacta el cerebro

La neuroplasticidad no es solo un concepto teórico. Tiene implicaciones directas en la vida diaria, especialmente en la salud mental.

El cerebro funciona a partir de patrones. La forma en que una persona se habla a sí misma puede reforzar ciertas conexiones neuronales. Pensamientos repetitivos (positivos o negativos) terminan influyendo en la conducta y en la percepción de la realidad.

En ese contexto, cuadros como la depresión evidencian cómo un menor nivel de activación cerebral puede reforzar pensamientos de aislamiento o tristeza.

Hábitos: el otro motor del cambio

A esto se suman los hábitos. Rutinas, conductas y decisiones cotidianas también moldean el cerebro.

Actividades como leer, mantener una vida social activa o aprender nuevas habilidades estimulan la mente. En cambio, la repetición de patrones automáticos puede limitar esa capacidad de adaptación.

¿Se puede “reprogramar” el cerebro tras un trauma?

La neuroplasticidad también está presente en procesos más complejos, como la superación de experiencias traumáticas.

Según Moscoso, el cerebro puede generar nuevas conexiones a partir de experiencias positivas repetidas. Esto permite modificar respuestas defensivas o patrones aprendidos en contextos adversos.

Sin embargo, no se trata de un cambio inmediato ni uniforme. Cada proceso es distinto y, en muchos casos, requiere acompañamiento profesional.

Cómo estimular la neuroplasticidad en la vida diaria

Aunque el cerebro tiene esta capacidad, no se activa por sí sola. Requiere estímulos.

Entre las prácticas más recomendadas están:

Estar presente y evitar el piloto automático

Cambiar rutinas y probar actividades nuevas

Ejercitar la mente con lectura o aprendizaje

Cuestionar creencias y abrirse a nuevas perspectivas

El objetivo es simple, hay que sacar al cerebro de la rutina. Moscoso lo resume así: el cerebro necesita experiencias nuevas para “despertar”. Incluso cambios pequeños pueden generar efectos a largo plazo.

@drmanuelsanssegarra La neuroplasticidad se construye leyendo, conversando y pensando. La pantalla hace lo contrario: inhibe el cerebro, reduce la memoria y empobrece el pensamiento. Fragmento de entrevista en el Canal de YouTube de Nueva Humanidad. Puedes verlo completo en YouTube. ✨¿Qué diferencia hay entre Supraconciencia, Alma y Conciencia Local? 🧠 Recibe la explicación completa del Dr. Manuel Sans Segarra 📚 1️⃣ Escribe "Programa" en comentarios 💬 2️⃣ Revisa tu DM 📩 🖥️ Programa Integral "Descubre tu Supraconciencia" en lasupraconcienciaexiste.com | Acceso de por Vida 📖LIBROS "La Supraconciencia existe" y "Ego y Supraconciencia" en manuelsanssegarra.com/#libros o en el link de la bio. ✅ENTRADAS CONFERENCIAS en el link de la bio o manuelsanssegarra.com 🟧Barcelona. L'Auditori 28/3/2026 (AGOTADAS) *Ego y Supraconciencia. Buscando el sentido de la Vida 🟩Bogotá. Colombia. MBS Theater 2/5/2026 (DISPONIBLES) *La Supraconciencia Existe 🟩San José. Costa Rica. Centro Convenciones El Greco 5/5/2026 (DISPONIBLES) *La Supraconciencia Existe 🟩México DF. Polyforum Siqueiros 7/5/2026 (DISPONIBLES) *La Supraconciencia Existe 🟩Barcelona. Auditorio American School 29/5/2026 (DISPONIBLES) *La Supraconciencia Existe 🟩Madrid. Teatro Real 1/6/2026 (ÚLTIMAS ENTRADAS) *Ego y Supraconciencia. Buscando el sentido de la Vida 🟩Barcelona. Teatre Borràs 6/6/2026 (DISPONIBLES) *Ego y Supraconciencia. Buscando el sentido de la Vida 🟩Sevilla. Cartuja Center 16/9/2026 (DISPONIBLES) *ESTRENO: La Humanidad en Crisis 🟩Valencia. Palacio Congresos 5/10/2026 (DISPONIBLES) *ESTRENO: La Humanidad en Crisis 🟩Barcelona. Palau Congressos 21/11/2026 (DISPONIBLES) *ESTRENO: La Humanidad en Crisis #Supraconciencia #ECM #DrManuelSansSegarra #Ego ♬ sonido original - Dr. Manuel Sans Segarra

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