Disociación: cuándo desconectarse de la realidad es un problema

La disociación, más allá de una tendencia en redes sociales, es un mecanismo de defensa ante situaciones traumáticas

La disociación es una respuesta del cerebro ante experiencias emocionales intensas.

En redes sociales, especialmente entre jóvenes, el término disociación se ha vuelto común. Se usa para describir desde momentos de distracción hasta situaciones incómodas. Sin embargo, en salud mental, su significado es mucho más profundo y complejo.

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El psicólogo clínico César Valcárcel lo explica con claridad: “La disociación es un mecanismo de defensa que utiliza el ser humano, consciente o inconscientemente, para protegerse de alguna situación que es o muy dolorosa o muy problemática”.

Es decir, no se trata de algo voluntario ni cotidiano. Es una respuesta automática del cerebro ante eventos que la persona no puede procesar emocionalmente. En palabras simples, es una forma de “desconectarse” para sobrevivir al impacto psicológico.

Diferencia entre disociarse y distraerse

Uno de los errores más frecuentes es confundir la disociación con la distracción. Aunque pueden parecer similares, no lo son.

Distracción: algo cotidiano

Distraerse es normal. Ocurre cuando la atención se desvía por estímulos externos, como un ruido o un pensamiento pasajero. Es momentáneo y la persona vuelve rápidamente a la realidad.

Disociación: ruptura con la realidad

En cambio, la disociación implica una desconexión más profunda. “Distanciarme es perderme totalmente. Es decir, me desconecto de esta realidad y vivo otra realidad”, explica Valcárcel.

En casos más complejos, puede aparecer la despersonalización, donde la persona siente que se observa desde fuera, como si fuera un espectador de sí misma.

Tipos de disociación: despersonalización y desrealización

Despersonalización: Es menos frecuente, pero más impactante. La persona puede sentirse separada de su propio cuerpo o identidad. “Técnicamente puedo estar parado ahí y verme en tercera persona”, señala el especialista. Desrealización: Aquí, el entorno se percibe como irreal. Es común en situaciones de alto impacto emocional. Por ejemplo, tras una pérdida, alguien puede actuar como si nada hubiera pasado.

“Esto que estoy viviendo para mí no es real”, describe el psicólogo. Es una forma en la que la mente niega temporalmente lo ocurrido para protegerse.

¿Cuándo la disociación se convierte en un problema?

La disociación no aparece por situaciones cotidianas. Está asociada a eventos extremos como:

Duelo traumático

Hechos de violencia

Estrés intenso acumulado

En estos casos, el cerebro activa este mecanismo para mantener el equilibrio emocional y físico. “Esto te protege… es un mecanismo de defensa”, explica Valcárcel.

Sin embargo, cuando los episodios son recurrentes o afectan la vida diaria, se convierten en una señal de alerta.

Factores de riesgo: por qué no todas las personas se disocian

No todas las personas desarrollan disociación ante el trauma. Según el especialista, influyen factores como la capacidad de afrontamiento y el desarrollo emocional.

La falta de herramientas para manejar crisis, ya sea por sobreprotección o abandono, puede aumentar la vulnerabilidad. “Cuando el ser humano se va criando en estos entornos… vamos a tener una persona con carencia de recursos”, advierte.

¿Cómo saber si necesito ayuda profesional?

Detectar la disociación por cuenta propia puede ser difícil, porque la experiencia se percibe como real. Sin embargo, hay señales de alerta:

Sensación frecuente de irrealidad

Dificultad para distinguir entre lo real e imaginario

Episodios repetitivos de desconexión

Si esto ocurre, es clave buscar ayuda. “Es tiempo de buscar ayuda profesional, porque esto con consejos… no”, enfatiza el psicólogo.

El tratamiento suele abordarse desde la psicoterapia, especialmente con enfoque cognitivo-conductual, que ayuda a la persona a reconectar con la realidad y procesar lo vivido.

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El riesgo de banalizar la salud mental

Para Valcárcel, el uso ligero de términos como “me disocié” puede ser perjudicial. No solo desinforma, sino que también invisibiliza a quienes realmente atraviesan estos cuadros.

“Esto es una moda… pero es un tema muy complejo”, advierte. Además, puede “herir susceptibilidades” de personas que sí enfrentan trastornos reales.

¿Qué es Mentes que sanan?

Mentes que sanan es el pódcast de psicología de Diario EXPRESO , disponible en Spotify y YouTube. En cada episodio abrimos un espacio para conversar sobre salud mental y bienestar emocional, abordando temas que forman parte de la vida cotidiana.

Cada entrega cuenta con la participación de psicólogos y especialistas que comparten conocimientos, experiencias y herramientas para comprender mejor nuestras emociones y fortalecer el bienestar personal.

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