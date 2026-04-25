Luisa González en su regreso a Ecuador: "No he pedido asilo a ningún país del mundo"

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Luisa González regresó a Ecuador después de una gira en el exterior. Este 25 de abril de 2026, la excandidata presidencial por el correísmo aseguró que no ha solicitado asilo político a México.

“No sé qué es lo que pretendía el Gobierno inventando que he pedido asilo. No he ido a México aún. Sí tengo pensado ir en vista con los partidos de izquierda”, aseguró.

Las declaraciones las ofreció a su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Desde el viernes 24 de abril de 2026, militantes de la Revolución Ciudadana hicieron una convocatoria para recibirla.

¿Por qué habló de asilo en México?

Durante la última semana se extendió la versión de que la dirigente política había solicitado asilo en ese país. Allí se encuentran otros altos perfiles del correísmo. Incluso, antes de su designación como nueva presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira permaneció varios años en el país norteamericano.

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Sin embargo, fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien encendió la polémica con declaraciones del 23 de abril en una entrevista radial.

“No tiene nada. Pero, por lo que he podido leer un poco, lo que tiene es miedo de regresar y es pasa, normalmente, con la gente que tiene rabo de paja”, dijo en Radio Sucre ante la pregunta sobre el supuesto pedido de asilo.

Este 25 de abril, González afirmó: “En ningún momento he pedido asilo a ningún país del mundo. Juntos vamos a trabajar para levantar este país”, señaló la también expresidenta del movimiento correísta.

El ministro del Interior John Reimberg se refirió a Luisa González y un supuesto asilo en una entrevista radial el 23 de abrilARCHIVO EXPRESO

Sobre las declaraciones de Reimberg, González dijo que se anticipan a lo que se podría haber encontrado en sus dispositivos electrónicos. Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Policía, allanó la vivienda de la excandidata presidencial en el marco de la investigación del denominado caso Caja Chica.

“Ni siquiera nos han llamado a la apertura de dispositivos electrónicos. ¿Qué te da a entender? A más de que controlan la justicia, que usan los allanamientos para sembrar pruebas. No le debo nada”, aseguró la dirigente política.