Caso Caja Chica: ¿puede la investigación contra la RC salpicar a Marcela Aguiñaga?

La investigación a las cuentas de la Revolución Ciudadana ocurre entre las fracturas entre la Prefecta y la dirigencia actual

La Fiscalía General del Estado mantiene bajo reserva la investigación sobre una presunta delincuencia organizada y lavado de activos en la campaña de la Revolución Ciudadana (RC) en 2023. Si bien Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, no figura oficialmente en el expediente, su anterior rol como presidenta del movimiento abre la posibilidad de una ampliación del proceso.

El señalamiento por la gestión de cuentas

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La fractura interna en la Revolución Ciudadana expuso las dudas sobre el manejo de los fondos partidistas. Luisa González, tras ser allanada por la Policía, en enero pasado, enfatizó su denuncia de que la Fiscal´ía responde a interéses políiticos. Según las declaraciones de Luisa dio en ese momento, Aguiñaga tuvo la responsabilidad directa sobre el control de las cuentas. Con ese discurso buscó proteger a la directiva que ella integró hasta la llegada de Gabriela Rivadeneira, en 2025.

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El conflicto político entre Aguiñaga y González, dos figuras de las más visibles del correísmo, terminó en una separación definitiva a finales de 2025. La exclusión de Aguiñaga de los planes de reelección para 2027 detonó su salida oficial del movimiento, en medio de reproches cruzados sobre la capacidad de trabajo y la lealtad partidaria. Mientras la Prefecta defiende su labor técnica en Guayas, el buró político, con el respaldo de Rafael Correa, impulsa una narrativa de depuración. Esta estrategia incluye la revisión de los aportes económicos gestionados durante el periodo en que la hoy Prefecta lideró el movimiento a escala nacional.

Riesgos en etapa reservada

La etapa de investigación previa permite a la fiscal delegada al caso, Judith Bonilla, vincular a nuevos actores si aparecen indicios de responsabilidad durante la recolección de evidencias. El caso, conocido mediáticamente como Caja Chica, pone bajo la lupa los flujos de dinero que sostuvieron la actividad proselitista de la RC. Para Aguiñaga, el riesgo reside en que cualquier inconsistencia administrativa detectada por la justicia se convierta en una imputación formal. Por ahora, la Prefecta se enfoca en su gestión provincial mientras la sombra de las auditorías internas y judiciales amenaza con alterar su futuro político.

Daniel Noboa y Marcela Aguiñaga, en julio del 2024. Correa y Luisa González criticaban a Aguiñaga por su cercanía con el gobierno. X DE DANIEL NOBOA

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El primer gran cisma ocurrió tras la derrota de Luisa González en la segunda vuelta presidencial. Aguiñaga, que en ese entonces era la Presidenta Nacional de la RC, renunció a su cargo de forma sorpresiva a través de un video, mencionando que "en política no debe haber espacio para el rencor".

El motivo real: Se filtró que existían fuertes reclamos internos (especialmente de figuras cercanas a Rafael Correa y la propia Luisa) que cuestionaban la estrategia de campaña y la organización del partido bajo el mando de Aguiñaga.

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Seunda pugna por la conducción y las "cuentas"

En el contexto de la reorganización del partido, Luisa González asumió la presidencia de la RC. Fue en este periodo donde surgieron comentarios sobre la administración financiera y logística del movimiento. "Marcela manejaba las cuentas", dijo Luisa.

Tercer dardo: "La oposición se ejerce con hechos" (2024 - 2025)

A lo largo de los últimos dos años, el tono ha subido. Mientras Aguiñaga se enfocaba en su gestión como Prefecta del Guayas (buscando una imagen más técnica y de consenso), Luisa González mantenía la línea dura del partido. En este contexto, Aguiñaga respondió a las críticas internas con una frase lapidaria: "Cómo quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional, administrar, responder y demostrar que la oposición también se ejerce con hechos". Fue un dardo directo a Luisa, quien no ha ganado una elección ejecutiva propia.

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