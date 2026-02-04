Con espuma de carnaval se agredió a agentes de ATM en operativo de motos eléctricas

En video se captó la agresión, que incluyó también golpes de quienes se resistieron al control de los agentes de tránsito

Agentes de la ATM fueron agredidos por conductores de motos eléctricas durante un operativo de control en el sur de Guayaquil.

Un operativo de control a motos eléctricas, ejecutado por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en el centro-sur de Guayaquil, terminó en agresiones físicas contra agentes, forcejeos, uso de espuma de carnaval y un enfrentamiento que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

La escena ocurrió al mediodía del martes 3 de febrero, en la intersección de Lorenzo de Garaycoa y Manabí, un sector donde a diario circulan escúteres, tricimotos y plataformas eléctricas que, aunque se comercializan libremente, no siempre cuentan con autorización para circular por la vía pública.

Eran cerca de las 12:45 cuando los agentes ejecutaban un operativo rutinario. Varias motos eléctricas ya habían sido retenidas y subidas a una grúa, cuando la situación se tornó conflictiva.

Un grupo de ciudadanos —que superaba en número a los uniformados— comenzó a increparlos e intentó impedir que los vehículos fueran llevados.

Espuma de afeitar para afectar la visión de los agentes

Paso a desnivel en Los Ceibos: Por esta razón un Tribunal negó acción de protección Leer más

El momento más caótico quedó grabado en un video que luego se viralizó. En las imágenes se observa a varios civiles enfrentándose a golpes con los agentes, mientras otros aprovechan el tumulto para intentar recuperar las motos eléctricas retenidas.

En medio del forcejeo, los agentes fueron rociados con espuma de carnaval, que cubrió cascos, uniformes y parte del pavimento.

Según testigos, no se trató de una broma: la espuma habría sido utilizada para reducir la visibilidad de los agentes y facilitar la huida de algunos conductores.

La escena tuvo incluso un matiz irónico. En una pared cercana, grafitis alusivos a Star Wars parecían “observar” el caos, como si se tratara de una batalla urbana.

Una cuidadora de vehículos, que presenció los hechos, relató que la violencia escaló con rapidez. Pidió mantener su identidad en reserva.

“Los problemáticos eran los de las motos eléctricas. Ellos no son de por aquí. Uno de los extranjeros cogió un fierro y casi le parte la cabeza a uno de los agentes”, aseguró.

Según su testimonio, la tensión se mantuvo durante varios minutos, mientras los agentes intentaban sostener el procedimiento sin retroceder.

#ATENCION ||



Agentes de tránsito de la ATM de Guayaquil se fueron de golpes con varios ciudadanos a quienes se les estaban llevando sus motos eléctricas. Ocurrió en pleno centro de Guayaquil. pic.twitter.com/KsWkPfcl4n — INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA (@rgarcia25S) February 3, 2026

Piden regular las motos eléctricas en Guayaquil

Nueva ciclovía en Guayaquil: En febrero se conocería ruta definitiva de 17 kilómetros Leer más

Marcos Carranza, quien frecuenta el sector por un familiar que reside en la zona, señaló que el flujo de motos eléctricas sin control es constante.

“La espuma fue para quitarles visibilidad y huir con las motos. Aquí hay demasiado movimiento de esas motos eléctricas. Deberían tener la misma regulación y control que cualquier motocicleta. Son imprudentes, circulan en contravía y cometen muchas contravenciones”, indicó.

Para varios moradores, los operativos no son nuevos, pero sí se han intensificado desde finales de enero.

Aunque estos vehículos circulan desde hace años en Guayaquil, la ATM reforzó los controles desde el martes 24 de enero de 2026, con operativos masivos en distintos puntos de la ciudad.

En apenas una semana, la entidad retuvo cerca de 76 motos eléctricas por no cumplir con los requisitos legales establecidos en el artículo 160 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV).

Cerca de las 16:30 del martes, la ATM emitió un comunicado en el que rechazó de forma enérgica las agresiones contra su personal y reiteró que los operativos se ejecutan conforme a la normativa vigente.

ATM rechaza agresiones a nuestros agentes de tránsito. pic.twitter.com/IL3JSVtuI9 — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) February 3, 2026

La institución hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y a rechazar cualquier acto de violencia, en medio de un debate que sigue abierto sobre la regulación de las motos eléctricas en Guayaquil.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!