Caso las Malvinas: CDH exige disculpas del ministro Loffredo por agravio a menores

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) exige al Gobierno Nacional, en particular al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a asumir plenamente la sentencia del caso Las Malvinas y a ofrecer disculpas públicas, presenciales y televisadas a las familias de los cuatro menores víctimas de desaparición forzada, al sostener que las actuaciones oficiales provocaron “daño” y un agravio difícil de reparar.

La organización anunció además un recurso de ampliación para que el tribunal precise la modalidad del acto de desagravio y exigió que las Fuerzas Armadas abran sus archivos para agilizar otras investigaciones pendientes por desaparición forzada

Billy Navarrete, director ejecutivo del CDH explica que “todo lo actuado por parte del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio de Defensa, provocó daño y un daño difícil de reparar. El Estado en su conjunto debe asimilar la resolución y acogerla de la mejor manera, sin dilaciones. Con la misma fortaleza con la que la Fiscalía exigió información a las Fuerzas Armadas en este caso, se deben abrir los archivos para esclarecer los demás expedientes.

También agregó que: "La Fiscalía tiene un registro de 44 casos de personas detenidas y desaparecidas; el CDH acompaña 36 de ellos. Exigimos que se revise, se investigue y se resuelva con agilidad el paradero y las responsabilidades en esos procesos.”

Navarrete subrayó que, aunque existe el derecho a la apelación —ya interpuesto por dos defensas—, la materialización de las medidas de reparación “no debe quedar sujeta a debates estériles ni a plazos irrazonables” y anunció veeduría permanente del CDH y de redes de derechos humanos para evitar demoras.

Los menores fueron llamados delincuentes

Abraham Aguirre García, integrante de la defensa técnica de la familia asegura que “desde que escuchamos la sentencia en el Tribunal de Garantías Penales, afirmamos que se trata de un hito: reconoce un delito en el que las víctimas eran sujetos protegidos por el Estado, lo que obliga a todo servidor público —con o sin uniforme— a garantizar derechos".

Aguirre explica que resulta inaceptable las declaraciones del ministro Loffrendo al inicio del caso. "Un ministro, en este caso el señor Loffredo, haya denostado a cuatro niños indefensos, afectando su honra y la de sus familias. La reparación integral debe cumplirse de inmediato, con un acto de desagravio público y televisado a cargo del Ministro, y con una rectificación por parte de quienes, incluso fuera del Estado, difundieron contenidos que estigmatizaron a los menores y a sus padres.”

El pronunciamiento del CDH se dio tras la notificación escrita de la sentencia que condenó a 11 militares a 34 años y 8 meses por desaparición forzada y a otros cinco a 30 meses mediante cooperación eficaz.

La resolución incluye disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto como medida de reparación integral; no obstante, el fallo no detalla la modalidad del acto, por lo que la organización anunció un recurso de ampliación para precisar su cumplimiento. Dos defensas ya apelaron, por lo que la sentencia aún no está en firme.

