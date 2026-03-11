Invierno en Sigchos: “Lo único que quiero es encontrar a mi esposa y mi cuñada”

Hasta la zona donde se registró el aluvión llegaron comuneros y organismos de socorro a realizar labores de búsqueda.

La parroquia de Chugchilán, en el cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, vive momentos de angustia y desesperación tras un aluvión que arrasó dos viviendas, animales y cultivos la tarde del lunes 9 de marzo. El desastre, provocado por las intensas lluvias de la temporada invernal, obligó al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal a declarar el estado de emergencia para atender la tragedia.

El deslizamiento de tierra se produjo en el sector Guasumbiní Chico, donde una vivienda resultó gravemente afectada. En medio del lodo y los escombros se reporta la desaparición de las hermanas María Dolores Pilaguano Chusin, de 50 años, y María Laura Pilaguano Chusin, de 48, quienes fueron arrastradas por la fuerza del aluvión.

Las autoridades confirmaron que equipos de rescate se encuentran desplegados en la zona realizando labores intensivas de búsqueda, mientras se evalúan los daños ocasionados por el desastre natural.

Entre los escombros y el silencio que dejó el desastre, el dolor de las familias es evidente. Hasta el lugar llegó Luis Granja, esposo de una de las mujeres desaparecidas. “Lo único que quiero es rescatar a mi esposa y a mi cuñada para poder darles una sepultura como se merecen”, expresó

El hombre relató que salió a trabajar a Latacunga alrededor de las tres de la madrugada, mientras su esposa permanecía en casa. Horas después, ella habría acudido con su hermana a inspeccionar una rotura de tierra cercana, alertando previamente a las autoridades. “No pasó mucho tiempo y se bajó el deslave se llevó la casa, los terrenos, los animales y a dos familias que vivíamos aquí”, narró con la voz entrecortada.

Dolor y debastación dejo el aluvion a su paso, donde dos hermanas fueron arrastradas por el lodo y continuan desaparecidas. Gloria Taco/ Diario Expreso

Granja aseguró que perdió dos viviendas, animales de granja y cultivos de maíz y papa, que representaban el sustento de su familia. Ahora enfrenta la incertidumbre junto a sus cuatro hijos.

El aluvión fue presenciado por vecinos del sector, quienes aún no logran asimilar la magnitud de lo ocurrido, María Pilatasig relató entre lágrimas que vio cómo la fuerza del deslave arrasó con la vivienda de su comadre. “Sentí que la casa voló… todo se llevó el aluvión. Mis animales también quedaron ahí. Solo pido que encuentren a mi comadre, que no la dejen enterrada ahí”, imploró.

Otros moradores aseguraron que el alud descendió con gran fuerza desde la parte alta del terreno, arrastrando todo a su paso.

Búsqueda contrarreloj entre lodo y escombros

Personal del Cuerpo de Bomberos de Latacunga y Sigchos, junto con otras instituciones de primera respuesta, maquinaria de la Prefectura de Cotopaxi y habitantes de la comunidad, trabajan sin descanso removiendo tierra y escombros con la esperanza de encontrar a las desaparecidas.

Entre el lodo personal del Cuerpo de Bomberos de Latacunga busca a las dos mujeres desparecidas desde el lunes 9 de marzo de 2026. Gloria Taco/ Diario Expreso

Durante las tareas de rastreo se evidenció también la pérdida de varios animales que fueron arrastrados por el aluvión. Vacas, cerdos, gallinas y un burro quedaron sepultados o fueron llevados por la corriente de lodo.

La emergencia provocó afectaciones en la vía Sigchos–Chugchilán, una ruta clave que conecta al cantón con otras zonas de la provincia. Ante esta situación, las autoridades activaron la Mesa Técnica 3 para coordinar la habilitación de una vía alterna con maquinaria del Municipio de Sigchos y la Prefectura.

Voluntarios y comuneros continúan sumándose a las labores de búsqueda, recorriendo quebradas y zonas cubiertas por el lodo. “Las pérdidas materiales se pueden recuperar, pero ahora lo más importante es encontrar a las personas desaparecidas”, señaló Giovanni Pilatasig, uno de los ciudadanos que participa en la búsqueda.