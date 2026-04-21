Gemini podrá leer correos de Gmail y ver tus fotos de Google

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La llegada de la inteligencia personal a Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, marca un cambio en la forma en que los usuarios interactúan con la tecnología. Antes reservado solo para Estados Unidos, el lanzamiento global permite que la IA no solo responda preguntas, sino que comprenda el contexto y actúe directamente sobre los datos del usuario.

Esto significa que Gemini puede leer correos electrónicos, revisar fotos y analizar documentos, siempre bajo autorización del usuario. La idea es que el asistente se convierta en un verdadero aliado digital, capaz de automatizar tareas y ahorrar tiempo en la gestión de información personal.

Cómo Gemini accede a tus datos

La función de inteligencia personal conecta aplicaciones clave del ecosistema de Google: Gmail, Google Photos, Drive, YouTube y Calendar. Una vez activada, Gemini puede analizar bandejas de entrada, identificar mensajes que requieren respuesta, archivar boletines promocionales y preparar borradores automáticos.

En el caso de Google Photos, el sistema puede buscar imágenes específicas relacionadas con peticiones del usuario, como fotos de documentos de viaje, y utilizarlas para enriquecer recomendaciones. En Drive, la IA es capaz de examinar extractos bancarios, identificar patrones en PDFs y redactar mensajes automáticos, como correos de cancelación de suscripciones.

Gemini puede analizar bandejas de entrada, identificar mensajes que requieren respuesta.PEXELS

La integración entre aplicaciones permite que Gemini cruce información y ofrezca una visión más completa de las actividades y necesidades del usuario. Por ejemplo, al planificar un viaje, puede localizar confirmaciones de reserva en Gmail y sugerir destinos turísticos cercanos basándose en fotos almacenadas.

Tipos de información y usos prácticos

El alcance de Gemini es amplio y se centra en simplificar tareas cotidianas. En Gmail, detecta mensajes importantes y prepara respuestas automáticas según las preferencias del usuario. En Google Photos, localiza imágenes relevantes para trámites o recordatorios. En Drive, organiza documentos y ayuda a redactar comunicaciones.

Este nivel de personalización convierte a Gemini en un asistente digital que reduce la necesidad de búsquedas manuales y permite gestionar información dispersa en distintas plataformas de manera integrada.

Privacidad y control del usuario

Google ha enfatizado que la privacidad es un eje central de esta nueva función. Los usuarios pueden activar o desactivar la inteligencia personal en cualquier momento y decidir qué aplicaciones compartirán datos con Gemini.

La compañía asegura que los modelos de IA solo se entrenan con información limitada, acotada a las interacciones de los usuarios, y que no utilizan directamente los datos completos de Gmail ni de Google Photos para mejorar sus algoritmos. Además, Gemini explica de dónde obtiene la información utilizada en sus respuestas, lo que aporta transparencia y confianza.