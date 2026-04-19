Adicción a redes sociales en Ecuador: cómo afecta la atención y el aprendizaje de estudiantes

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Psicólogos en Ecuador alertan en 2026: redes sociales afectan atención y rendimiento escolar por uso excesivo en estudiantes.

El juicio del 25 de marzo del 2026 en Los Ángeles impulsa debate en Ecuador sobre adicción a redes y aprendizaje juvenil.

En el país ya se diagnostica adicción a pantallas, en adolescentes y también en universitarios.

A las aulas va una generación que se distrae con facilidad, pide explicaciones resumidas porque las clases le aburren y depende del celular y de búsquedas en Google o ChatGPT para tareas y casi todo. Detrás de eso, en Ecuador, los psicólogos educativos ya identifican una exposición sin control a redes sociales.

Esa adicción a las redes no solo incide en el rendimiento académico, sino que altera rutinas básicas como el horario de sueño y el deseo de comer.

El 25 de marzo del 2026, un jurado determinó que Meta y YouTube perjudicaron a una joven, en un juicio en el que se debatió cuán adictivas son las redes sociales. Si bien esta decisión se tomó en Los Ángeles, EE. UU., en el país educadores ven necesario empezar a dialogar sobre los efectos de las plataformas en el modo en el que aprenden niños y adolescentes.

Jenny Vinueza, rectora del Colegio ISM, de Quito, recuerda que su madre marcaba hasta 32 números telefónicos en el aparato de disco de su casa, sin tener una agenda a mano. Hoy, comenta, los niños y adolescentes sufren el “efecto Google”.

Se refiere al fenómeno por el que se ha perdido la capacidad de retener información al depender de la tecnología. Lo describió hace más de 10 años la investigadora Betsy Sparrow, quien trató de recordar el nombre de una actriz mientras veía una película. Entonces lo googleó. Por eso quiso estudiar cómo respondíamos a esas preguntas antes de acceder a Internet.

¿Su hijo pasa horas en el celular y no mantiene la atención sostenida?

La neuropsicóloga María Gabriela Ávila cuenta que frecuentemente recibe a estudiantes con afecciones en procesos que son “clave para aprender”: atención sostenida por un cierto período de tiempo y concentración, que permite terminar actividades y ser efectivos en ellas; otros no saben cómo organizarse, dejan todo para el último y no toleran el esfuerzo, quieren las cosas fáciles y rápidas.

Largas horas en el celular -detalla- afectan a la memoria de trabajo de los chicos para seguir instrucciones, incluso de la vida cotidiana. Por ejemplo, si le dice a un adolescente: “ve a la calle Azuay, bajas dos cuadras y giras a la izquierda; ingresas a un edificio verde, llegas a la oficina 202 y traes una carpeta verde”, la experta anota que los alumnos se quedan en “voy a la calle Azuay y qué más”.

Un caso de adicción

Uno de sus pacientes, Tomás, de 12 años, llevaba el iPad en la mochila, tenía celular y videojuegos. Pasaba conectado al menos siete horas diarias.

La neuropsicóloga le aplicó el test Aditec y confirmó la adicción a la tecnología. Programó cinco sesiones de trabajo con él y sus padres, pues ya tenía un diagnóstico de déficit de atención que se agravó. Eso se evidenció en malas calificaciones.

¿Su hijo era buen estudiante? ¿Controla su tiempo en el celular?

Rosa le compró un celular a su hija Anahí cuando tenía 12 años, en 2024. Hace un año se abrió una cuenta de TikTok y empezó a sufrir mucho si, por estar fuera de casa, no podía “activar la racha” con sus amigas. La racha se activa al intercambiar mensajes por más de tres días seguidos con otros; así aparece un emoticón de un fuego en llamas.

Al ver que durante dos de los tres primeros trimestres del año lectivo obtuvo notas bajas en matemáticas, restringió el tiempo en el celular. La adolescente está más centrada, por fin toma apuntes y dice entender mejor a la profesora.

Esa lógica de presión, de premio por la continuidad en la plataforma y de recompensa inmediata, influye a nivel cerebral y provoca miedo a desconectarse. María Gabriela Ávila/ neuropsicóloga

Se les olvida comer, duermen menos...

La psicóloga Marcela Villamar dirige la Escuela Franklin Roosevelt y es profesora universitaria. Apunta que la sobreexposición a pantallas está afectando la interocepción.

Los chicos dejan de sentir hambre, sueño o cansancio porque su cerebro está saturado de estímulos y dopamina, y deja de registrar esas señales básicas.

Los referentes de estudiantes están en TikTok

Luis pide guardar su apellido en reserva, pues trabaja en un plantel público de Quito con más de 2.000 alumnos. Es parte del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).

“Los profesores nos dicen que algunos estudiantes no se esfuerzan por investigar. Están contagiados por el contenido básico de influencers; en los trabajos hacen referencia a videos de TikTok”, relata el psicólogo.

Cuando se produce el cambio de hora entre una asignatura y otra -afirma- los estudiantes sacan el celular pese a las prohibiciones. “Graban videos para TikTok y a veces hasta se ‘funan’ entre ellos. Nuestros compañeros temen que los padres, que hasta les pagan plan de datos, aleguen vulneración a los derechos de los jóvenes y no los reportan”.

Problemas de aprendizaje lo sienten hasta universitarios

Cristina Tapia, del Centro Crecemos, en Quito, dice que el sistema atencional está afectado. “Niños, adolescentes y jóvenes se acostumbran a los colores y música de los videos; así que pierden el interés rápidamente por la clase o no logran hacer tareas”.

Tiene un paciente de 20 años en terapia cognitivo-conductual, tras identificar que pasaba de 10 a 12 horas en redes, así como pérdida de sueño y problemas para organizarse en la universidad.

Internet es una herramienta, el problema es que sin control, los estudiantes abren sitios como YouTube, se exacerban TDAH... Cristina Tapia/ psicopedagoga

Iniciativas frente a la adicción

La rectora del ISM, Jenny Vinueza, comenta que saben que es una generación con acceso a Internet, pero también con padres que trabajan mucho.

Por eso implementaron el Programa Bienestar 360, para cuidar “la salud mental y el corazón”. Tienen talleres y el Heart Diary, para registrar emociones y experiencias; están pendientes de conflictos escolares, con 12 psicólogos por campus. Implementarán la asignatura de educación emocional hasta 2029.

Ni los padres pueden desconectarse: Gissela Echeverría

En noviembre del 2014, Gissela Echeverría Castro, terapeuta familiar sistémica y educomunicadora, publicó el libro 'Conéctese con sus hijos para que se desconecten de la red'.

Entonces ya identificaba el peligro de la adicción, ya veía en consulta esos problemas. Ahora asegura que los niños y adolescentes han crecido con dispositivos, desarrollaron dependencia y sus padres no saben cómo ponerse límites de uso de celular ni ellos mismos.

“La adicción digital en niños y adolescentes es síntoma de padres periféricos, no comprenden que influencers y streamers, que tienen poder sobre sus hijos, modelan comportamiento y aprendizaje”. Está por presentar una nueva edición; considera que hay un sobrediagnóstico de déficit de atención y que la adicción se agudizó, durante la pandemia.

Esto identifican desde los DECE en Ecuador

Jacqueline Cadena, de la Asociación Adece que agrupa a 103 profesionales de departamentos de consejería estudiantil, dice que es evidente una disminución en la capacidad de concentración, carencia de comprensión lectora y dificultades para la resolución de problemas.

“La memoria está afectada, por eso hay dificultades de aprendizaje y de retención de información, así como cuadros de ansiedad y dependencia, necesidad de aprobación, uso excesivo de filtros en TikTok, Instagram, etc.”.

Además han detectado que los estudiantes descuidan sus responsabilidades, por pasar horas en el celular. Los más pequeños tienen mala caligrafía y se vuelven irritables con las restricciones. “Necesitamos trabajar con más apoyo de la familia”.

Datos de demandas en EE.UU.

La mujer de California, de 20 años, y su madre demandaron a Meta, YouTube de Google, Snap Inc. y TikTok. ¿Por qué? Desarrolló ansiedad, dismorfia corporal y pensamientos suicidas.