¿Se deben prohibir las redes sociales para menores en Ecuador? Opiniones divididas

El internet es un lugar peligroso. Esa teoría se sostuvo en Australia para aprobar una ley que prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y contemplará multas de hasta unos 32,1 millones de dólares (o unos 30,5 millones de euros) para las plataformas como Facebook, Instagram o TikTok que la infrinjan. En Ecuador, hay personas que creen que esto debe ser replicado.

EXPRESO consultó a sus lectores

Si bien esta ley se fundamenta en proteger a los niños y adolescentes del acoso y de potenciales problemas de salud mental, ha recibido bastantes críticas por restringir el acceso a comunidades que, irónicamente, sirven de apoyo para la juventud de condición vulnerable. Pero los ecuatorianos creen que 'acá es diferente'.

''Me parece una excelente idea, porque los jóvenes de hoy en día se influyen mucho de las redes sociales, y no hay ejemplos buenos allí. Son muy jóvenes, en ciertas plataformas no está mal que tengan acceso, pero en otras no deben. Está mal que los padres 'acoliten' mucho esto'', opina Taís Reimundo, estudiante universitaria.

Yo tengo una hermana de 14, y las redes juegan un rol crucial durante esa edad. Se exponen a muchas cosas. A veces, las menores de edad suben 'trends' en TikTok con movimientos explícitos. Tu no sabes a quien le llega ese contenido si no se pone el perfil privado. Hay pedófilos'', acota Gabriela Romero, quien también hace un llamado de atención al contenido de belleza y cuidado personal, pues a veces las rutinas de 'skincare' y tips de maquillaje pueden afectar a los menores que lo replican, haciéndolos dudar de su imagen y demás.

Justificaciones médicas y psicológicas

Patricia López, quien ejerce la Medicina, comentó a EXPRESO que ''las redes dan un impulso de dopamina que nos 'atrofia' el 'sistema de recompensas' neuronal'', justificando que por eso no es de sorprenderse que los menores de edad toleren menos ciertas adversidades, como el dolor o el aburrimiento

Odalis Chiquito, psicóloga especializada, cree que no es tan conveniente (prohibirlas) porque entorpecería su capacidad para adaptarse al mundo de hoy: ''Las habilidades sociales se desarrollan justo en esos años, la habilidad de comunicarse interpretando los códigos del lenguaje. Entonces pienso que luego cuando tengan 16 años, no tendrán suficientes habilidades para comunicarse de manera digital y no podrán acceder a la economía digital, su comercio, y tendrán una gran desventaja al momento de comunicarse con el exterior.

Sin embargo, Chiquito sostiene que entiende por qué es viable (desde lo social), pues ''podría brindar mayor protección a los menores y reducir casos de cyber acoso, secuestros, etc.''.

Otra ciudadana, Fernanda Murillo, opinó que los reflectores deberían volcarse a otras causas derivadas, como la prevención y concientización de los delitos informáticos y contra la mujer.

''Estamos en un mundo donde la tecnología avanza demasiado; jóvenes la usan para exponer su creatividad, su arte, conectar con otros, algo que es vital en el desarrollo de la identidad. El problema no es la tecnología, sino el uso no regulado y la falta de educación adecuada sobre los riesgos también en ella, como la exposición, ciberacoso, etc.'', opinó, acotando también que una restricción radical podría perjudicar a quienes ya muestren patrones de adicción al mismo internet. ''Quitarle el celular a un niño no es como quitarle un caramelo a un bebé'', comentó con ironía.

En redes sociales también hay un apoyo casi unánime a la moción australiana, pues hay un sentir colectivo que 'el mundo estaba mejor antes del internet'.

¿Hay leyes en Ecuador para regular el uso de las redes?

Desafortunadamente, no hay una legislación en Ecuador que prohíba el acceso a redes sociales para menores de edad, pero sí hay marcos legales que protegen -de cierta forma- a niños y jóvenes en su seguridad digital y sus datos personales. Hay campañas educativas (gubernamentales y no gubernamentales) que exponen los riesgos que trae el internet, pero la ciudadanía no las ve como suficientes para mitigar un impacto negativo de las redes sociales en la salud mental. Esperan del Gobierno que tome el ejemplo de Australia.

