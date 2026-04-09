Grecia prohibirá redes sociales a menores de 15 años: medidas y alcances para 2027

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Grecia endurece su postura frente al entorno digital con una medida drástica: a partir de 2027, los menores de 15 años tendrán prohibido el acceso a redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, justificó la decisión —que será votada este verano— como una respuesta necesaria ante el impacto negativo de los algoritmos en la salud mental y el desarrollo cognitivo de los adolescentes.

Un cerco al consumo de contenido infinito

La normativa apunta específicamente a plataformas que fomentan el desplazamiento continuo o scroll infinito. No obstante, el veto no será absoluto dentro del ecosistema digital, ya que se permitirá el uso de herramientas de mensajería como WhatsApp y Viber, además de YouTube, priorizando la utilidad comunicativa y educativa sobre el consumo pasivo de contenido.

Tendencia global: de Australia a Europa

La iniciativa griega se suma a una corriente regulatoria internacional liderada por Australia, país pionero en sancionar con multas millonarias a las tecnológicas que no bloqueen el acceso a menores de 16 años. Este fenómeno ya resuena en naciones como España, Francia y México, mientras la Unión Europea evalúa una normativa común para estandarizar las restricciones en todo el continente.

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El cerebro frente a la presión digital

Para explicar la reforma, Mitsotakis utilizó la propia red TikTok, advirtiendo que la ciencia es clara sobre la falta de descanso cerebral tras horas de exposición a pantallas. El mandatario destacó que la medida responde también a un agotamiento juvenil derivado de la comparación constante y el ciberacoso, factores que han acelerado este impulso legislativo en diversas regiones del mundo.