Sentado en una silla, en la casa de su madre, el sargento segundo de la Polic\u00eda Nacional, Ecuador Gustavo Castro V\u00e1squez, tom\u00f3 una segunda y dif\u00edcil decisi\u00f3n en el d\u00eda, la \u00faltima de su vida: matarse a tiros. Exactamente de la misma forma violenta puso fin a la vida de su c\u00f3nyuge m\u00e1s de una hora antes, en el puente de la Unidad Nacional.. El suicidio del agente policial fue el desenlace de un caso que enlut\u00f3 a dos familias, dej\u00f3 en la orfandad a dos menores de edad y evidenci\u00f3 c\u00f3mo los hechos violentos pueden trastocar la rutina de tres cantones Dur\u00e1n, Guayaquil y Samborond\u00f3n.. El primer hecho de esta lamentable historia se registr\u00f3 aproximadamente a las 07:36. En ese momento, la pareja del uniformado, Solange Arellano, funcionaria que laboraba en la Autoridad de Tr\u00e1nsito de Dur\u00e1n, circulaba en su veh\u00edculo por el referido puente, en uno de los carriles ubicados en el tramo que va de La Puntilla al cant\u00f3n Dur\u00e1n.. El sargento Castro, quien se movilizaba cerca a bordo de un auto blanco, se aproxim\u00f3 a su conviviente y le dispar\u00f3, provoc\u00e1ndole la muerte inmediata. A\u00fan no queda claro si el sujeto le dispar\u00f3 en movimiento o si le cerr\u00f3 el paso para cometer el hecho violento.. A trav\u00e9s de informaci\u00f3n policial se conoci\u00f3 que el implicado habr\u00eda llamado a la hermana de Arellano para avisarle que cometi\u00f3 el crimen y que estaba arrepentido. Adem\u00e1s, le habr\u00eda pedido que cuide a sus hijos.. Los instantes posteriores al suceso quedaron captados en un video filmado por un conductor que circulaba del otro lado del puente. En la grabaci\u00f3n, que se difundi\u00f3 en redes sociales, se observa al hombre tendido junto al carro. Luego se pone en pie y camina hacia su auto con un arma en la mano para retirarse. La camiseta blanca que llevaba estaba manchada de sangre.. \u201cSale este ciudadano espec\u00edficamente para Pascuales, al sector conocido como Assad Bucaram\u201d, indic\u00f3 el general Walter Villarroel, jefe policial de la Zona 8 (Guayaquil, Dur\u00e1n y Samborond\u00f3n).. El sargento Castro, quien vest\u00eda de civil en ese momento, se dirigi\u00f3 hacia la vivienda de su progenitora y finalmente se suicid\u00f3 a balazos. Seg\u00fan moradores, llegaron a la zona cerca de las 09:00.. Polic\u00edas del servicio preventivo, que ya hab\u00edan conocido lo ocurrido y se encontraron tras la pista del gendarme, acudieron al domicilio y, cuando estaban por ingresar, escucharon disparos en el interior.. Para evitar riesgos, solicite el arribo de unidades t\u00e1cticas, las cuales ingresar\u00e1n atentas a cualquier situaci\u00f3n de peligro. Sin embargo, encontraron a Castro sin vida, postrado en una silla y con una pistola entre las manos.. \u201cElla consta en los registros de la Polic\u00eda Nacional como c\u00f3nyge del se\u00f1or sargento, quien fue quien le propin\u00f3 los disparos y luego se suicid\u00f3\u201d, refiri\u00f3 Villarroel, acotando que a\u00fan se determina las posibles causas por las cuales Castro actu\u00f3 de manera execrable.. La instituci\u00f3n, a trav\u00e9s de publicaciones en sus redes sociales, lament\u00f3 lo ocurrido y expres\u00f3 sus condolencias a la familia de la v\u00edctima.. Adem\u00e1s, recalc\u00f3 que las investigaciones contin\u00faan en curso y que, con base en la informaci\u00f3n preliminar recabada, se tratar\u00eda de un hecho de car\u00e1cter intrafamiliar.