Carmen Villalobos tras tragedia en rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Tengo el corazón partido”

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La 42.ª edición de los Premios India Catalina se celebró en Cartagena en el marco del Festival Internacional de Cine de la ciudad.



en el marco del de la ciudad. Carmen Villalobos obtuvo dos galardones en la ceremonia: Mejor Actriz Protagónica por La Huésped y Actriz Favorita del Público.



en la ceremonia: Mejor Actriz Protagónica por La Huésped y Actriz Favorita del Público. El ataque ocurrido en Bogotá dejó tres personas fallecidas, incluidos dos miembros del equipo técnico, lo que generó la suspensión temporal del rodaje.



La noche del sábado 18 de abril, durante la 42.ª edición de los Premios India Catalina en Cartagena, la industria audiovisual colombiana vivió uno de sus momentos más conmovedores recientes. En medio de una gala que celebra lo mejor de la televisión, el cine y las plataformas digitales del país, la actriz Carmen Villalobos subió al escenario visiblemente afectada tras recibir uno de los reconocimientos más importantes de la noche.

Los Premios India Catalina, considerados el máximo galardón del sector en Colombia, reconocen anualmente las producciones y talentos más destacados de la industria. En esta edición, Villalobos fue una de las grandes ganadoras al llevarse los premios a Mejor Actriz Protagónica por la serie La Huésped y Actriz Favorita del Público; sin embargo, lejos de centrar su discurso en el proyecto que le valió el reconocimiento, la actriz decidió dedicar sus palabras a sus compañeros fallecidos tras el violento incidente ocurrido ese mismo día durante el rodaje de Sin senos sí hay paraíso.

Con la voz entrecortada, Villalobos rompió el tono habitual de celebración para expresar su dolor: "Tengo el corazón partido", dijo ante el público. La actriz explicó que su pensamiento estaba con las familias de las víctimas, recordando especialmente a los miembros del equipo técnico que perdieron la vida. El hecho, que dejó tres fallecidos: dos de ellos parte de la producción, marcó la jornada y generó una profunda conmoción en el gremio audiovisual.

¿Qué sucedió realmente en el set?

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad.Expreso

El mismo 18 de abril, horas antes de la ceremonia, un ataque con arma blanca alteró el rodaje de la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso en el sector Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, el agresor, identificado como Josué Cubillos, de 24 años, ingresó al área de grabación durante un receso y atacó por la espalda a Nicolás Francisco Perdomo Corrales de 18 años, asistente de producción.

Tras el primer ataque, el agresor avanzó varios metros y agredió también a Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor del equipo de producción de 45 años; ambos falleciendo al instante a causa de las heridas. La situación derivó en un forcejeo entre miembros del equipo técnico y el atacante, quien finalmente murió en el lugar.

El general de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, señaló que el hecho no estuvo relacionado con un intento de robo, sino que se trataría de un "acto de intolerancia". Las investigaciones apuntan a que el agresor habría atravesado un episodio de alteración mental y que incluso habría tenido un incidente violento el día anterior en un centro médico cercano. En ese contexto, ya durante la gala en Cartagena, Villalobos decidió hacer una pausa en la celebración para rendir homenaje a las víctimas.

Tras lo ocurrido, actores y miembros del gremio audiovisual impulsaron mensajes bajo el lema “Silencio en el set”, en señal de duelo y solidaridad con las familias de las víctimas.cvillaloboss vía Instagram

Mi pensamiento, mi corazón, mi energía están con las familias de mis compañeros de producción. Carmen Villalobos

La actriz también dedicó su premio "hasta el cielo" a quienes perdieron la vida. Su intervención se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la ceremonia y reflejó el impacto emocional que el hecho ha tenido en toda la industria.