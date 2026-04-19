Tragedia en el rodaje de Sin senos sí hay paraíso: tres muertos tras ataque en Bogotá
Un trágico incidente conmociona al equipo de la serie colombiana tras un ataque violento que dejó tres muertos, incluyendo dos miembros de la producción
El equipo de la exitosa serie colombiana Sin senos sí hay Paraíso vive uno de los momentos más duros desde el inicio de sus grabaciones. Lo que prometía ser una jornada más de rodaje se convirtió en una escena de horror el sábado 18 de abril, cuando un ataque violento en el Parque Nacional Oriental, en Bogotá, dejó tres muertos, entre ellos dos miembros de la producción.
Un asalto sorpresivo interrumpe el rodaje de la serie
Según los primeros informes de las autoridades, un hombre irrumpió en el lugar de grabación sin previo aviso y comenzó a atacar con un cuchillo a varias personas del equipo. La situación rápidamente se descontroló, generando pánico entre los miembros del elenco y la producción, quienes intentaron intervenir para frenar la agresión. En medio del intento por detener al agresor, el atacante hirió a otras dos personas, lo que intensificó la tragedia.
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El Brigadier General Giovanni Cristancho, portavoz de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el ataque dejó un saldo fatal: tres muertos, incluyendo al agresor. Las víctimas mortales fueron identificadas como Henry Alberto Benavides Cárdenas (45 años) y Nicolás Francisco Perdomo Corrales (18), ambos integrantes de la producción. El agresor, cuya identidad no ha sido revelada, también falleció en el lugar.
Investigación en curso sobre el ataque
Las autoridades colombianas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque y conocer las razones detrás de este violento episodio que ha dejado una marca imborrable en la industria audiovisual del país. Mientras tanto, el elenco y el equipo de producción lamentan la pérdida de sus compañeros en un hecho que, lamentablemente, ha empañado el proceso de grabación de esta exitosa serie.