Sin senos sí hay paraíso: posible causa del ataque habría sido una discusión por parqueaderos

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

El 18 de abril se vivió un día de luto para el equipo de Sin Senos sí Hay Paraíso 4, producción de la famosa cadena Telemundo. El set de grabación, que se encontraba en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en el centro de Bogotá, se transformó en escenario de tragedia, luego de que un ataque con cuchillo dejara tres muertos, entre ellos dos miembros del equipo técnico.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanny Cristancho, detalló que el incidente ocurrió en la localidad Santa Fe, mientras se grababan escenas de la nueva temporada de la serie. Al parecer, un hombre inició una discusión con un empleado de la producción en relación con unos parqueaderos cercanos al set, lo que derivó en una agresión con arma cortopunzante.

En medio del ataque, varias personas intervinieron para defender a la víctima, lo que provocó que el agresor hiriera a más personas. Entre las víctimas fatales se encuentran Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, ambos empleados del equipo técnico de la serie. La tercera víctima fue identificada como Eider Hurtado Varón, originario de Santa Rosa, sur de Bolívar.

Posibles motivos detrás del ataque

Según la información proporcionada por las autoridades, la violencia parece haber sido el resultado de una discusión sobre el uso de los espacios para estacionar, con el cuidador de los parqueaderos involucrado en el altercado. Este incidente, de acuerdo con la policía, refleja un acto de intolerancia que rápidamente escaló a un ataque mortal.

Reacciones del elenco y la industria

La tragedia ha causado una profunda conmoción en el equipo de la serie. Carolina Gaitán, una de las actrices más destacadas del elenco, expresó su dolor a través de las redes sociales con un mensaje que reflejaba la tristeza que embarga a todos los miembros de la producción. “Silencio en el set. En la memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso que fallecieron hoy”, escribió la actriz, quien también dedicó palabras de aliento para la familia de Nicolás, el miembro más joven de las víctimas.

Por su parte, el actor Jorge Enrique Abello, junto con otras personalidades de la televisión colombiana, también se unió a las condolencias. “Nada que celebrar”, publicó Abello, mientras la etiqueta “silencio en el set” se viralizaba en las redes sociales.

Horas después del trágico suceso, Carmen Villalobos se presentó públicamente en la ceremonia de los Premios India Catalina, donde recibió un reconocimiento por su papel en La huésped. No obstante, en lugar de un discurso de celebración, la actriz dejó ver el profundo dolor emocional que estaba viviendo. “Desafortunadamente, hoy tengo el corazón roto por algo que ocurrió en el proyecto en el que estoy”, confesó, visiblemente afectada, mientras hablaba desde el escenario.

Su mensaje continuó en redes sociales, donde expresó: “Para mí han sido horas muy tristes... Cuando estamos en un proyecto, todos nos volvemos familia”, añadió. Más tarde, compartió lo complejo que resultaba aceptar lo sucedido: “¡Es muy difícil asimilar todo lo que pasó!”.

Mientras las autoridades continúan investigando las causas de este trágico suceso, el equipo de Sin senos sí hay paraíso y la producción de Telemundo mantienen la esperanza de esclarecer lo ocurrido. A medida que avanzan las investigaciones, la conmoción sigue siendo palpable tanto en la industria como entre los familiares y colegas de las víctimas.