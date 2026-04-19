Ecuador vs Brasil Sub 17 hoy EN VIVO: hora y canal por el tercer lugar

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador y Brasil juegan por el tercer lugar del Sudamericano Sub 17 tras perder en semifinales ante Argentina y Colombia, respectivamente.

Ambos países están clasificados al Mundial de la categoría tras ganar sus respectivos grupos.

El encuentro es solo para definir la posición final de cada equipo en el torneo.

La Selección de Ecuador Sub 17 quiere cerrar su participación en el Sudamericano, que se disputa en Paraguay, ganando el tercer lugar. Para eso deberá vencer a Brasil, su rival, este domingo 19 de abril.

Ambos países se enfrentan luego de caer en semifinales, La Tri contra Argentina y la Verdeamarela frente a Colombia. Algo que sorprendió porque los dos equipos habían ganado sus respectivos grupos y perdieron contra el segundo de la otra zona.

Hay que recordar que las dos selecciones ya están clasificadas al Mundial y este compromiso solo define su puesto final en el torneo. Por lo que lo que está en juego es el honor.

¿A qué hora y por dónde ver el Ecuador vs Brasil?

El encuentro iniciará a las 15:00 (hora de Ecuador) y se podrá ver por el canal DSports y vía streaming por la aplicación DGO. Se disputará al mismo tiempo que la final entre Argentina y Colombia.

¿Dónde y cuándo se juega el Mundial Sub 17?

El Mundial Sub-17 se celebrará en Qatar en noviembre de 2026. Además de las cuatro selecciones semifinalistas, los otros clasificados a la Copa del Mundo por parte de Conmebol son Uruguay, Chile y Venezuela.