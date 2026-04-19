EN VIVO Macará vs Barcelona SC: Sigue aquí los detalles, alineaciones y dónde ver | LigaPro 2026
Barcelona SC visita a Macará en el estadio Bellavista de Ambato, por la fecha 9 del campeonato ecuatoriano. El técnico César Farías alineará su mejor once
Barcelona SC llega buscará vencer a Macará, en la fecha 9 de la LigaPro 2026, para no ceder terreno en la pelea por los primeros puestos en la tabla de posiciones del torneo.
(Te invito a leer: Macará vs Barcelona SC: Detalles, alineaciones y canal para ver el juego por la LigaPro 2026)
El partido se jugará este domingo 19 de abril de 2026, desde las 18:10 (hora de Ecuador), en el estadio Bellavista de Ambato.
Así llega Barcelona SC y Macará
El Ídolo del Astillero, que es dirigido por el director técnico César Farías, está en la tercera posición de la tabla, con 15 puntos.
Macará del entrenador Guillermo Sanguinetti, por su parte, está en la novena posición de la clasificación, con 10 puntos.
Dónde ver EN VIVO Macará vs Barcelona SC
En Ecuador, el enfrentamiento entre Macará vs Barcelona SC será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto por su canal de televisión pagada como plataforma digital.
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Ginno Zambrano
EN VIVO Macará vs Barcelona SC
(28') Barcelona se adelanta en el marcador
Benedetto definió de cabeza un centro de Perlaza.
(21') Macará presiona
Estacio mandó un centro que se estrelló en el palo del arco defendido por Contreras.
(12') Macará se adueña del balón
Macará llega con peligro al arco amarillo.
(7') Barcelona SC llega con peligro
Benedetto remató de larga distancia, pero el arquero estuvo atento.
Inicia el partido
Barcelona SC mueve el balón.
Alineación de Macará
Rodríguez; Estacio, Etchebarne, Marrufo, Ayala; Miranda, Blanc, Cazares; Viera, Paz y Posse.
Alineación de Barcelona SC
Contreras; Vargas, Báez, Chalá, Perlaza; Mejía, Intriago, Céliz, Gómez; Martínez y Benedetto.
Barcelona SC visita a Macará
El partido inicia a las 18:10.