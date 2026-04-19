EN VIVO Macará vs Barcelona SC: Sigue aquí los detalles, alineaciones y dónde ver | LigaPro 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Barcelona SC llega buscará vencer a Macará, en la fecha 9 de la LigaPro 2026, para no ceder terreno en la pelea por los primeros puestos en la tabla de posiciones del torneo.

(Te invito a leer: Macará vs Barcelona SC: Detalles, alineaciones y canal para ver el juego por la LigaPro 2026)

El partido se jugará este domingo 19 de abril de 2026, desde las 18:10 (hora de Ecuador), en el estadio Bellavista de Ambato.

Así llega Barcelona SC y Macará

El Ídolo del Astillero, que es dirigido por el director técnico César Farías, está en la tercera posición de la tabla, con 15 puntos.

Barcelona SC suma 15 puntos en la LigaPro 2026.KARINA DEFAS

Macará del entrenador Guillermo Sanguinetti, por su parte, está en la novena posición de la clasificación, con 10 puntos.

Dónde ver EN VIVO Macará vs Barcelona SC

En Ecuador, el enfrentamiento entre Macará vs Barcelona SC será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto por su canal de televisión pagada como plataforma digital.

EN VIVO Macará vs Barcelona SC

18:31 (28') Barcelona se adelanta en el marcador 18:31 19/04/2026 18:31 19/04/2026 Benedetto definió de cabeza un centro de Perlaza.

18:22 (21') Macará presiona 18:22 19/04/2026 18:22 19/04/2026 Estacio mandó un centro que se estrelló en el palo del arco defendido por Contreras.

18:17 (12') Macará se adueña del balón 18:17 19/04/2026 18:17 19/04/2026 Macará llega con peligro al arco amarillo.

18:10 (7') Barcelona SC llega con peligro 18:10 19/04/2026 18:10 19/04/2026 Benedetto remató de larga distancia, pero el arquero estuvo atento.

17:48 Inicia el partido 17:48 19/04/2026 17:48 19/04/2026 Barcelona SC mueve el balón.

17:44 Alineación de Macará 17:44 19/04/2026 17:44 19/04/2026 Rodríguez; Estacio, Etchebarne, Marrufo, Ayala; Miranda, Blanc, Cazares; Viera, Paz y Posse.

17:20 Alineación de Barcelona SC 17:20 19/04/2026 17:20 19/04/2026 Contreras; Vargas, Báez, Chalá, Perlaza; Mejía, Intriago, Céliz, Gómez; Martínez y Benedetto.