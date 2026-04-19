Daniel Noboa se reunió con la DEA en Guayaquil

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Daniel Noboa se reunió con el jefe de la DEA en Guayaquil para reforzar cooperación antidrogas.

La cita incluyó a ministros y cúpulas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Encuentro ocurre tras apertura de Noboa a recibir apoyo militar de Estados Unidos.

El presidente Daniel Noboa se reunió este fin de semana con Terrance Cole, titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de fortalecer “la cooperación antidrogas” y la lucha contra el crimen organizado, informó el Gobierno.

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El encuentro se desarrolló en Guayaquil el sábado 18 de abril de 2026 y en la cita se coordinaron acciones con las autoridades norteamericanas que permitan “devolver la tranquilidad a los ecuatorianos”, señaló el Ejecutivo en un mensaje junto a imágenes de Noboa y Cole, quien también fue secretario de seguridad pública norteamericano.

Posteriormente, Cole mantuvo citas con el ministro del Interior, John Reimberg, y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cuyas cúpulas estuvieron encabezadas por los comandantes del Ejército, Henry Delgado y Pablo Dávila, respectivamente.

Los encuentros fueron “reuniones clave”, en donde los representantes estadounidenses “discutieron estrategias para profundizar la cooperación antidrogas” y fortalecer la lucha contra el crimen organizado internacional, señaló la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

El Chargé d’Affaires a.i. de la Embajada y Consulado de los EE.UU. en el Ecuador, Lawrence Petroni, recibió en Guayaquil a Terry Cole, Administrador de la @DEAHQ. En reuniones claves con el Presidente Daniel Noboa, el Ministro del Interior, John Reimberg, y líderes de las cúpulas… pic.twitter.com/dpsBJFGM95 — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) April 19, 2026

Esta reunión se registra después de que Noboa señalara en una entrevista con Bloomberg que estaría de acuerdo en recibir a las tropas norteamericanas en el país andino.

EE. UU. dice que apoya fuerzas de seguridad

Según el Gobierno de Donald Trump, la visita de alto nivel de este fin de semana ha permitido “fortalecer a las fuerzas de seguridad y las capacidades de aplicación de la ley ecuatoriana para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos transnacionales que afectan a los estadounidenses”, al país andino y a la región.