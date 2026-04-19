Renovación del CNE se vuelve a estancar: ¿Por qué el CPCCS pidió un nuevo informe jurídico?

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber CPCCS suspende renovación del CNE: Exigen informe jurídico por dudas en selección de académicos.

El Pleno frena sorteo de catedráticos tras alerta de irregularidades en requisitos de expertos.

Nuevo retraso en concurso electoral: CPCCS investiga riesgos legales antes de tomar exámenes.

Tras una sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el 18 de abril de 2026, el proceso para renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) sumó un nuevo retraso. La mayoría de los consejeros aprobó solicitar un informe jurídico adicional para validar el sorteo de catedráticos, ante alertas de posibles irregularidades en la calificación de académicos que no cumplirían con los requisitos legales.

¿Por qué otro informe jurídico?

La decisión se fundamenta en los riesgos jurídicos advertidos por el comisionado Carlos Amaya. Según su informe, la Comisión Ciudadana de Selección calificó a 19 académicos para el sorteo del banco de preguntas, a pesar de que un equipo técnico determinó previamente que no cumplían con las condiciones exigidas.

Ante este escenario, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, impulsó la solicitud de un criterio jurídico a la Coordinación de Asesoría Jurídica para evitar futuras nulidades en el concurso de renovación parcial del CNE.

Sesión del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) durante una reunión institucional en su sede en Ecuador.Archivo Expreso

Cronología de un concurso marcado por retrasos

El proceso de oposición, donde 163 postulantes deben rendir exámenes escritos, ha enfrentado múltiples obstáculos desde finales del año pasado:

Septiembre 2025 : Una jueza dictó una medida cautelar que frenó el examen de oposición.

: Una jueza dictó una medida cautelar que frenó el examen de oposición. Filtración de preguntas : El Pleno decidió repetir los cuestionarios tras sospechas de vulneración del banco de preguntas custodiado por el CPCCS.

: El Pleno decidió repetir los cuestionarios tras sospechas de vulneración del banco de preguntas custodiado por el CPCCS. Abril 2026: Se otorga un plazo de cinco días para que el departamento jurídico entregue el informe que defina la validez del sorteo de nuevos expertos

Esta nueva pausa mantiene en la incertidumbre la renovación del organismo electoral, cuya etapa de exámenes escritos y casos prácticos sigue sin fecha definida.