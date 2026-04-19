Emergencia en Guayaquil
Caída de pared al sur de Guayaquil provocó temor: se hizo un perímetro de seguridad
Segura EP informó que se notificó a través de la Dirección de Justicia y Vigilancia por el incidente ocurrido este 19 de abril
Lo que se sabe
- La novedad se registró cerca de las 13:30 en el sur de Guayaquil
- Bomberos acudieron y se descartó que haya heridos o personas atrapadas
- La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró la vía al tránsito vehicular
Los habitantes de Febres Cordero entre Villavicencio y Guaranda, en el sureste de Guayaquil, se alarmaron este domingo 19 de abril de 2026 por el colapso de una pared lateral en una vivienda, de construcción mixta.
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El hecho se registró cerca de las 13:30 y movilizó a los bomberos para atender la emergencia, que no dejó heridos ni personas atrapadas, según reportó la empresa municipal Segura.
El gerente de la entidad, Álex Anchundia, acudió al sitio para evaluar los daños y posibles afectaciones. Además, se notificó a través de la Dirección municipal de Justicia y Vigilancia.
Se estableció perímetro de seguridad
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) estableció un perímetro de seguridad para impedir la circulación de vehículos por la zona y así evitar contratiempos.
En la vivienda donde se cayó la pared se observa daños en su estructura, al menos desde septiembre del 2024
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