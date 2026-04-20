Amado Terán necesita operación al corazón y organizan concierto solidario

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

El cantante Amado Terán atraviesa un delicado estado de salud y requiere con urgencia operaciones al corazón.

Ante esta situación, Producciones Padilla, Artistas Unidos y Picuba Show, junto a un grupo de artistas (Lila Flores, Omar Montalvo, Quino Orrantia, Los Corvets y Fernando Borja), han organizado un concierto solidario para recaudar fondos. El evento se realizará el 23 de abril, a partir de las 18:00, en el Teatro Las Cámaras.

La intérprete Hilda Murillo explicó que el diagnóstico se dio tras un dolor en el pecho: “Aparentemente no tenía nada, pero luego de un chequeo le realizaron varios exámenes y le detectaron un aneurisma de aorta grado B, de alta peligrosidad.

Él dice no sentir molestias, pero los resultados indican lo contrario. Debe mantenerse en reposo, sin emociones fuertes ni situaciones que lo alteren y ser intervenido con urgencia”.

Cambios en el estilo de vida

El aneurisma de aorta es una dilatación en la pared de la arteria principal del cuerpo, que puede presentarse en la zona torácica o abdominal. Suele no presentar síntomas. El tratamiento incluye control médico, cambios en el estilo de vida y, en casos como este intervención quirúrgica.

Se requieren aproximadamente 100.000 dólares, por lo que los organizadores buscan recaudar la mayor cantidad posible mediante esta iniciativa solidaria.