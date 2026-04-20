Interagua extiende corte de agua en Guayaquil tras nueva falla: estas son las zonas afectadas

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves El corte de agua en el norte de Guayaquil se extendió más de lo previsto tras una nueva falla en la red.

El problema se originó en una fuga detectada durante trabajos de interconexión del sistema hidráulico.

La prolongación del corte generó reclamos de usuarios por la falta de un horario claro de restablecimiento.

Lo que comenzó como una intervención programada en el sistema de agua potable terminó extendiéndose más de lo previsto en el norte de Guayaquil, luego de que se detectara una nueva falla en la red que obligó a prolongar la suspensión del servicio.

Desde la madrugada de este 19 de abril se ejecutaba un corte de agua programado hasta las 15:30, como parte de trabajos de interconexión del sistema hidráulico. Sin embargo, pasadas las 18:40, la empresa Interagua informó que se había registrado un daño imprevisto en la red, lo que obligó a extender la interrupción del servicio en varios sectores.

“Debido a un daño imprevisto en la red, hemos tenido que realizar una interrupción emergente en varios sectores del norte. Nuestro compromiso es solucionar esta fuga cuanto antes para que puedas retomar tus actividades con normalidad”, indicó la empresa a través de un comunicado.

Fuga en acueducto de 630 mm

De acuerdo con la información técnica, la emergencia corresponde a una fuga en un acueducto de 630 mm, lo que activó labores de reparación inmediata en el sistema de distribución.

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Los sectores afectados abarcan una amplia zona residencial y comercial del norte de Guayaquil, entre ellos Mucho Lote I, Las Orquídeas (2da y 3ra etapa), Bastión en varios bloques (3, 4, 8, 9, 10A, 10C y 10D), Villa España en sus etapas Valencia, Madrid, Sevilla, Mallorca, Barcelona y Málaga, además de urbanizaciones como Metrópolis I, Colinas del Maestro y Ciudad del Río I.

También se incluye la División de Ambulancias del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Sectores como Mucho Lote, Bastión y Villa España se encuentran entre las zonas afectadas por la suspensión del servicio.Cortesía

Lo que estaba previsto vs. lo que ocurrió

El cronograma inicial contemplaba trabajos de rehabilitación de acueductos, desmontajes, taponamientos e interconexiones en el sistema de distribución.

La principal intervención estaba enfocada en la conexión del anillo hidráulico con el acueducto de 630 mm, ubicada en la autopista Terminal Terrestre Pascuales, programada entre las 03:00 y 15:30 del domingo 19 de abril.

Sin embargo, el plan se vio alterado tras la aparición de una nueva falla en la red, lo que obligó a extender el corte más allá del horario previsto.

Malestar ciudadano por la prolongación del servicio

La extensión del corte ha generado malestar entre los usuarios afectados, quienes expresaron su inconformidad en redes sociales ante la falta de un tiempo claro de restitución del servicio.

“Entonces la ‘intervención exitosa’ generó más problemas… qué servicio tan pésimo”, señaló el ciudadano Alejandro Parra.

Oscar González cuestionó la falta de información sobre la duración de la reparación: “Digan qué tiempo estimado va a durar esta reparación, hay personas de la tercera edad y niños sin agua”.

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Otros usuarios también criticaron la incertidumbre. “¿Hasta qué hora nos piensan tener sin agua?”, escribió Carolyn Pazmiño, mientras que Giancarlo Villegas pidió mayor atención a familias con niños pequeños.

Asimismo, hubo reclamos sobre medidas de contingencia. “Mínimo deberían enviar tanqueros”, expresó Lissette Amaya vía X, donde las quejas se han ido multiplicando.