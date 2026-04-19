Macará vs Barcelona SC: Detalles, alineaciones y canal para ver el juego por la LigaPro 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Barcelona SC visita este domingo 19 de abril de 2026 el Estadio Bellavista de Ambato con una sola misión: cazar la punta de la LigaPro 2026. El equipo de César Farías llega encendido, pero se enfrenta a un Macará que, aunque herido, siempre es complicado en su casa.

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Para que no te pierdas ni un segundo de la fecha 9, aquí tienes los detalles clave:

Partido: Macará vs. Barcelona SC

Hora: 18:10 (Hora de Ecuador)

Estadio: Bellavista, Ambato.

Transmisión: Zapping Sports.

Barcelona SC suma 15 puntos en la tabla de la LigaPro 2026.Archivo

El 'As bajo la manga' de César Farías

La gran novedad para este encuentro no es solo la racha invicta de seis partidos que ostenta el cuadro torero, sino que rompería su esquema tradicional.

Barcelona SC pasaría del conservador 5-3-2 a un ofensivo 4-3-3, buscando liquidar el pleito desde los primeros minutos con un tridente de miedo.

Alineación probable de Barcelona SC: Contreras; Vargas, Báez, Rangel, Vallecilla; Lugo, Quiñónez, Céliz; Gómez, Cano y el "Pipa" Benedetto.

Macará: La urgencia de sumar en casa

El Ídolo Ambateño no vive su mejor presente. Ubicados en la novena casilla con apenas 10 puntos, el equipo celeste necesita sacudirse la racha de tres partidos sin ganar.

Macará busca sorprender a Barcelona SC.Archivo

Su esperanza reside en el tridente ofensivo conformado por Viera, Paz y Posse, quienes intentarán aprovechar la velocidad del balón en la altura ambateña.

Alineación probable de Macará: Rodríguez; Estacio, Etchebarne, Marrufo, Ayala; Cazares, Miranda, Blanc; Viera, Paz y Posse.

Estadísticas de Macará y Barcelona SC