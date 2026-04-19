Emergencia en Urdesa
Árbol se cayó en Urdesa y provocó desprendimiento de poste: en este sector ocurrió
Personal de la empresa pública Parques acudió a retirar el árbol, que impactó en vehículos estacionados en este sector del norte de Guayaquil
Lo que se sabe
- El incidente ocurrió pasadas las 14:00 de este domingo 19 de abril
- Personal municipal acudió al sitio para retirar el árbol
- En Urdesa se realiza el soterramiento de cables por sectores
Un árbol se cayó este domingo 19 de abril de 2026 en Urdesa, norte de Guayaquil, y provocó que un poste de alumbrado público se desprendiera de su base. El hecho no dejó víctimas ni heridos.
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El hecho ocurrió en Miguel Aspiazu Carbo y la calle Primera, en una zona comercial donde hay centros de diversión nocturna, negocios y un supermercado.
El árbol se precipitó sobre autos estacionados y se enredó entre cables de telecomunicaciones, lo que provocó que el poste cediera y quedara inclinado sobre la vía.
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró la calle a la circulación vehicular, mientras personal de la empresa pública de Parques trabajó en cortar el árbol para retirarlo.
La caída del poste generó preocupación en la ciudadanía, que ha pedido al Municipio de Guayaquil que acelere el soterramiento de cables en esta ciudadela del norte.
Otro árbol se cayó en Guayaquil
No fue el único árbol caído este domingo en la ciudad. Segura EP informó de otro percance similar en Carlos Plaza Dañín y Miguel H. Alcívar.
Ocurrió luego de la intensa lluvia que se registró entre la tarde y noche del sábado 18 de abril de 2026 y que dejó al menos 17 zonas inundadas.
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