Árbol se cayó en Urdesa y provocó desprendimiento de poste: en este sector ocurrió

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe El incidente ocurrió pasadas las 14:00 de este domingo 19 de abril

de este domingo 19 de abril Personal municipal acudió al sitio para retirar el árbol

En Urdesa se realiza el soterramiento de cables por sectores

Un árbol se cayó este domingo 19 de abril de 2026 en Urdesa, norte de Guayaquil, y provocó que un poste de alumbrado público se desprendiera de su base. El hecho no dejó víctimas ni heridos.

El hecho ocurrió en Miguel Aspiazu Carbo y la calle Primera, en una zona comercial donde hay centros de diversión nocturna, negocios y un supermercado.

El árbol se precipitó sobre autos estacionados y se enredó entre cables de telecomunicaciones, lo que provocó que el poste cediera y quedara inclinado sobre la vía.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró la calle a la circulación vehicular, mientras personal de la empresa pública de Parques trabajó en cortar el árbol para retirarlo.

La caída del poste generó preocupación en la ciudadanía, que ha pedido al Municipio de Guayaquil que acelere el soterramiento de cables en esta ciudadela del norte.

Otro árbol se cayó en Guayaquil

No fue el único árbol caído este domingo en la ciudad. Segura EP informó de otro percance similar en Carlos Plaza Dañín y Miguel H. Alcívar.

Ocurrió luego de la intensa lluvia que se registró entre la tarde y noche del sábado 18 de abril de 2026 y que dejó al menos 17 zonas inundadas.