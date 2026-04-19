Transmisión EN VIVO Ecuador vs Brasil: Detalles, dónde ver y alineaciones | Sudamericano sub-17

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

La selección de Ecuador sub-17 busca cerrar el Campeonato Sudamericano sub -17 con el tercer lugar tras lograr su clasificación al Mundial de Catar 2026.

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La Mini-Tri se enfrenta a Brasil sub-17 este domingo 19 de abril de 2026, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, en Villeta.

Ecuador sub-17 jugará por el tercer puesto del Sudamericano sub-17.Cortesía

Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Brasil

En Ecuador, el partido entre la Mini-Tri y Brasil se transmitirá EN VIVO por DSports y vía streaming en DGO.

EN VIVO Ecuador vs Brasil

14:46 Alineación de Brasil 14:46 19/04/2026 14:46 19/04/2026 Wachter; Almeida, Brendo, Breno, Monteiro; Pape, Cerci, Eduardo; Kaue, Riquelme y Nogueria.

14:44 Alineación de Ecuador 14:44 19/04/2026 14:44 19/04/2026 Vaca; Sotomayor, Ordóñez, Chica, Medina; Calle, Cuadrado, Zamora; Fragozo, Quintero y Guerrero.