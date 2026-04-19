Transmisión EN VIVO Ecuador vs Brasil: Detalles, dónde ver y alineaciones | Sudamericano sub-17
La Mini-Tri sub-17 se enfrentará a la selección de Brasil este domingo 19 de abril por el tercer puesto del Sudamericano sub-17
La selección de Ecuador sub-17 busca cerrar el Campeonato Sudamericano sub -17 con el tercer lugar tras lograr su clasificación al Mundial de Catar 2026.
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La Mini-Tri se enfrenta a Brasil sub-17 este domingo 19 de abril de 2026, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, en Villeta.
Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Brasil
En Ecuador, el partido entre la Mini-Tri y Brasil se transmitirá EN VIVO por DSports y vía streaming en DGO.
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EN VIVO Ecuador vs Brasil
Alineación de Brasil
Wachter; Almeida, Brendo, Breno, Monteiro; Pape, Cerci, Eduardo; Kaue, Riquelme y Nogueria.
Alineación de Ecuador
Vaca; Sotomayor, Ordóñez, Chica, Medina; Calle, Cuadrado, Zamora; Fragozo, Quintero y Guerrero.
Ecuador enfrenta a Brasil
El partido inicia a las 15:00.