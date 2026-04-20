Avanzan las investigaciones por el ataque al equipo de 'Sin senos sí hay paraíso'

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Móvil del crimen: La Policía de Bogotá atribuye el ataque a un acto de intolerancia derivado de una discusión por el uso de espacios de estacionamiento en la zona del rodaje.



Saldo trágico: El incidente dejó tres fallecidos: el conductor Henry Benavides, el asistente Nicolás Perdomo y el agresor, identificado como un cuidador de parqueaderos.



Situación legal: Cuatro trabajadores de la producción permanecen retenidos mientras la justicia determina si actuaron bajo la figura de legítima defensa al intentar detener al sujeto.

Las autoridades colombianas intensifican las diligencias para esclarecer el violento suceso ocurrido la tarde del sábado 18 de abril en la localidad de Santa Fe, Bogotá. Durante el rodaje de la serie Sin senos sí hay paraíso, un ataque en exteriores dejó como saldo tres personas fallecidas: dos trabajadores de la producción y el propio agresor. Lo que inició como un escenario de confusión ha tomado un rumbo claro gracias a la revisión de cámaras de seguridad y testimonios clave recopilados por la Policía y medios locales como la revista Semana.

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Disputa por parqueo y agresión

Aunque las primeras versiones de testigos apuntaban a un reclamo trivial por un encendedor, las autoridades colombianas han precisado que el trasfondo del ataque fue una disputa por el uso de los espacios de estacionamiento. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el agresor —quien se desempeñaba como cuidador de parqueaderos en la zona— habría increpado violentamente al equipo de logística por la ubicación de los vehículos técnicos, un acto de intolerancia que escaló rápidamente hacia la tragedia.

Bajo este contexto oficial, se reconstruye un ataque que fue tan repentino como letal. El sospechoso, tras merodear el set durante un receso y retirarse brevemente, regresó para atacar por la espalda a un conductor del equipo que se encontraba junto a un camión de producción. En el caos subsiguiente, un segundo trabajador intentó intervenir para neutralizar al sujeto y evitar su huida, resultando también herido de gravedad en el enfrentamiento.

Identificación y desenlace fatal

El apoyo audiovisual ha sido determinante para identificar al atacante como José Cubillos García, de 23 años. Los videos de vigilancia captaron el instante en que Cubillos se aproximó a uno de los operarios que se encontraba junto a una reja perimetral. La secuencia terminó en tragedia con el deceso del conductor Henry Benavides, el asistente Nicolás Francisco Perdomo y el victimario. Actualmente, los peritos analizan cada fotograma para descartar la participación de terceros en el incidente.

Hipótesis de intolerancia y detenciones

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, descartó el robo como móvil del crimen, calificándolo preliminarmente como un acto de "intolerancia". Se conoció, además, que el agresor tenía antecedentes recientes de altercados en un centro de salud cercano. Por otro lado, la justicia colombiana mantiene bajo custodia a cuatro integrantes de la producción mientras se evalúa si su intervención se encuadra en la figura de legítima defensa.

Luto y suspensión de actividades

El impacto emocional en el elenco ha sido profundo. Actrices como Carmen Villalobos, Carolina Gaitán y Elizabeth Gutiérrez difundieron el mensaje “silencio en el set” como tributo a sus compañeros caídos. Mientras las grabaciones permanecen paralizadas, el enfoque judicial se centra en deslindar responsabilidades y comprender cómo una jornada laboral rutinaria terminó en una riña de consecuencias fatales.