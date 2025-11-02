¿Eres adicto a las novelas de Reels? La ciencia explica por qué no puedes parar

¿Pasas horas viendo dramas en Reels? No es falta de voluntad. La psicología explica cómo las neuronas crean una poderosa adicción digital

En una tarde sin mucho que hacer, desliza su dedo sobre la pantalla y se topa con una escena muy dramática, una confesión inesperada, una mirada de traición, un embarazo revelador. La producción no es la mejor y las actuaciones, en varias ocasiones, dejan mucho que desear. Sin embargo, siente un impulso irresistible de ver el siguiente capítulo.

Esta experiencia, común para muchos usuarios de TikTok, replica en formato digital la fascinación que generaron las telenovelas durante décadas. La psicología detrás de este fenómeno revela patrones profundos del comportamiento humano.

El iman de los rostros familiares: Tu cerebro pide más

El cerebro humano está programado para crear vínculos con rostros conocidos. Las telenovelas tradicionales, como Pasión de Gavilanes, El capo, Sin senos no hay paraíso, se emitían cinco días a la semana. Esta exposición constante generaba en la audiencia una sensación de familiaridad e intimidad con los personajes.

Los reels dramáticos replican este modelo en miniatura. Las aplicaciones utilizan el formato de capítulos que se desbloquean semana a semana y utilizan a los mismos actores en distintas historias. Las neuronas espejo, responsables de la empatía, no distinguen del todo entre una persona en la sala y una persona en la pantalla. Ver las mismas caras de manera recurrente, incluso en dosis breves, crea un ancla emocional y una sensación de compañía en un contexto social cada vez más fragmentado, explica la investigación hecha por Lynn Zubernis psicóloga y profesora de West Chester University, en Pennsylvania.

El placer culpable del drama predecible

La vida real contiene incertidumbres, pero el drama de estos Reels, por intenso que sea, sigue un mapa reconocible. Las tramas son deliberadamente exageradas: infidelidades, hijos secretos, amantes que regresan. Esta naturaleza sobreactuada, según la investigación de Psicología hoy ‘ El placer culpable de las telenovelas’, permite al público entrar en un ‘juego’ de anticipación. Los códigos son tan evidentes que se puede predecir la próxima narrativa.

La sensación de omnisciencia, de saber lo que sucederá antes que los personajes, produce una satisfacción única. La comparación resulta inevitable: frente a un personaje que pierde su fortuna y a su familia en minutos, los problemas propios pueden parecer menos abrumadores. Este escape temporal, donde el caos es reconocible e incluso reconfortante, ofrece un alivio de las tensiones diarias.

