Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Buenavida

fuerte-deportista-en-el-gimnasio-de-agua-potable
Estudisos científicos explican cuándo realmente debes preocupartefreepik

¿Tener sed significa estar deshidratado? esto dice la ciencia

La verdad detrás del mito "si tienes sed, ya estás deshidratado". Expertos explican los signos reales de deshidratación

De acuerdo con un estudio de Nutrition Reviews, la sed comienza cuando hemos perdido solo entre el 1% y 2% de nuestro agua corporal total. Esta pérdida mínima no constituye deshidratación clínica y puede ser fácilmente revertida bebiendo líquidos.

RELACIONADAS

Según la investigación de Nature, este mecanismo está controlado por neuronas especializadas en el hipotálamo que detectan cambios mínimos en la concentración de nuestra sangre.

El umbral real de la deshidratación

Un estudio publicado en Sports Science Exchange establece que la deshidratación clínicamente significativa ocurre cuando perdemos aproximadamente el 8% de nuestro agua corporal, no el 1-2% que desencadena la sed.

Señales reales de deshidratación

Indicadores tempranos

Según una investigación del European Journal of Clinical Nutrition, los signos iniciales de deshidratación incluyen:

  • Boca y labios secos
  • Reducción en la producción de orina
  • Orina de color amarillo oscuro

Señales de deshidratación avanzada

Un estudio en Medicine and Science in Sports and Exercise identificó que la deshidratación significativa presenta:

  • Mareos y aturdimiento
  • Dolores de cabeza
  • Fatiga extrema
  • Aumento del ritmo cardíaco
RELACIONADAS

Consecuencias de la deshidratación crónica

¿Dónde Viajar en el Feriado de 4 Días? Descubre Ecuador por Carretera

Dónde viajar en el feriado de noviembre 2025: rutas recomendadas en Ecuador

Leer más

Impacto en la salud renal

Una investigación publicada en Nephrology Dialysis Transplantation encontró que la deshidratación crónica aumenta significativamente el riesgo de desarrollar enfermedad renal. Según este estudio prospectivo, las personas con hidratación inadecuada constante mostraron mayor incidencia de problemas renales.

Efectos en el rendimiento cognitivo

Un estudio del Journal of the American College of Nutrition demostró que pérdidas de agua superiores al 2% del peso corporal afectan negativamente el rendimiento cognitivo, incluyendo la memoria a corto plazo y la capacidad de concentración.

RELACIONADAS

Recomendaciones basadas en la evidencia

Según una investigación del European Journal of Nutrition, las necesidades de hidratación varían significativamente según:

  1. La masa corporal individual
  2. El nivel de actividad física
  3. Las condiciones ambientales
  4. El estado de salud general
RELACIONADAS

Más allá de los "8 vasos diarios"

Un estudio publicado en American Journal of Physiology cuestiona la recomendación universal de "8 vasos de agua al día", señalando que esta pauta carece de fundamento científico sólido y que las necesidades reales varían considerablemente entre individuos.

La evidencia científica converge en que la sed es un indicador fisiológico confiable y preciso de nuestras necesidades de hidratación. Según múltiples investigaciones, nuestro mecanismo de la sed está finamente calibrado para activarse antes de que ocurra una deshidratación significativa, permitiéndonos mantener un equilibrio hídrico adecuado simplemente bebiendo cuando sentimos sed.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Masters 1000 de París: fecha y hora del debut de Alcaraz contra Norrie

  2. Asalto a un bus en Quito: delincuentes se llevan celulares y una computadora

  3. Galo Martínez Leisker rinde versión libre en Fiscalía tras acusaciones del Gobierno

  4. Seguridad vial en Quito bajo la lupa: aumentan los accidentes de tránsito

  5. Fiscal Astudillo comparecerá ante la Asamblea por el caso del atentado en La Bahía

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  3. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  4. Jubilados del IESS piden que la pensión mínima sea un sueldo básico

  5. ¿Qué efectos genera la restricción de la ATM en la Terminal Terrestre de Guayaquil?

Te recomendamos