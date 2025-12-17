Estrenos de cine y Netflix en Ecuador: Avatar 3, El Grinch y más en diciembre

Avatar 3 lidera los estrenos en Ecuador este 18 de diciembre, junto a terror y comedia navideña en cines y Netflix

Avatar: fuego y ceniza es una de las favoritas entre las películas de estreno de este 18 de diciembre.

Diciembre se vive a lo grande en la cartelera ecuatoriana y en el streaming. El 18 de diciembre de 2025 llegan a los cines tres propuestas que van desde la épica fantástica hasta el terror navideño, mientras Netflix refuerza su catálogo con comedias familiares y aventuras llenas de espíritu festivo.

Esta es una semana ideal para elegir entre la pantalla grande y el sofá de casa, con historias que apelan a la emoción, la nostalgia y la adrenalina.

Estrenos en el cine

Avatar: Fuego y ceniza. James Cameron expande el universo de Pandora con una nueva entrega marcada por el duelo y el conflicto. Tras establecerse con el clan Metkayina, Jake y Neytiri enfrentan la pérdida de Neteyam mientras emerge una tribu beligerante: los Mangkwan, o Pueblo de las Cenizas. Liderados por Varang, y aliados con el coronel Miles Quaritch, desatan una amenaza de consecuencias devastadoras. Espectáculo visual y tensión emocional definen esta nueva etapa de la saga.

El Grinch, 25 años después. El clásico navideño regresa a la pantalla grande con una historia que ya es parte del imaginario popular. El solitario Grinch, decidido a arruinar la Navidad en Villa Quién, encuentra en la pequeña Cindy Lou Who una inesperada lección sobre la bondad y el verdadero espíritu de la fiesta. Nostalgia, humor y corazón para toda la familia.

Noche de paz, noche de horror. El terror se cuela en las fiestas con este remake slasher. Billy Chapman, marcado por un trauma infantil, se convierte en un asesino que viste de Santa Claus cada Navidad. Dirigida por Mike P. Nelson, la versión actual introduce un dilema de redención a través de Pamela, una mujer que podría cambiar su destino, en un juego entre violencia y humanidad.

Las propuestas de Netflix

La temporada navideña también encuentra en el streaming un aliado ideal para quienes prefieren disfrutar de historias cálidas y ligeras desde casa.

Netflix refuerza su catálogo de fin de año con propuestas que combinan comedia, romance y fantasía, pensadas para compartir en familia o dejarse llevar por el espíritu festivo sin salir del sofá.

Entre enredos sentimentales, segundas oportunidades y misiones mágicas, estas producciones apuestan por relatos accesibles y emotivos, donde la Navidad funciona como telón de fondo para hablar de vínculos, afectos y reconciliaciones.

Chequea estos tres títulos que invitan a reír, conmoverse y reconectar con lo esencial en estas fechas especiales. Nada como un poco de alegría para celebrar estas fiestas como se debe.

Una Navidad excepcional. La comedia romántica pone en escena a una pareja divorciada que decide compartir una última Navidad por el bien de sus hijos. La llegada de la nueva novia de él complica la convivencia y da paso a situaciones caóticas y emotivas que reflexionan sobre segundas oportunidades y familia.

Mi Santa secreto. Romance y enredos marcan esta historia sobre una madre soltera que se disfraza de Santa Claus para conseguir trabajo en un resort de lujo. El problema surge cuando se enamora del gerente del hotel, poniendo su secreto en riesgo y desatando situaciones tan cómicas como entrañables.

La Navidad en sus manos 2. La secuela apuesta por la aventura familiar: la desaparición de Papá Noel obliga a un grupo inesperado a emprender una misión mágica para rescatarlo. Fantasía, humor y espíritu navideño para cerrar el año con optimismo.

