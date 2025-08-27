The Backrooms: la película A24 dirigida por un joven de 20 años

The Backrooms, película dirigida por Kane Parsons, youtuber de 20 años. El terror y el misterio de la mano de A24

The Backrooms es la adaptación cinematográfica del fenómeno de internet basado en la creepypasta del mismo nombre, que se popularizó en 2019. Ocurrió cuando un usuario llamado 4chan compartió una imagen de una habitación amarilla con luces fluorescentes, en la que el vacío del espacio resaltaba el panorama.

Kane Parsons, un joven youtuber, abrazó este concepto y creó una serie de cortometrajes que subía a su canal de YouTube, Kane Pixels. El formato de los videos era found footage, una manera de presentar la historia como si fuera material grabado de manera real y descubierto posteriormente.

Sus videos acumularon más de 193 millones de vistas y popularizaron el concepto creepypasta, un neologismo que combina las palabras creepy (espeluznante o aterrador) y copypasta (algo que se copia y pega en internet). Al unirlas, se forma una palabra nueva que describe un relato de terror que circula por la web.

En febrero de 2023, A24, una compañía estadounidense destacada por apoyar proyectos cinematográficos con enfoques originales y artísticos, anunció la adaptación con Parsons, de solo 20 años, como director, convirtiéndolo en el cineasta más joven en trabajar con A24.

Parsons comenzó su canal de YouTube en 2013, pero fue en 2022 cuando publicó su primer video de The Backrooms, titulado The Backrooms (Found Footage). Este corto muestra a un cineasta atrapado en un laberinto infinito de oficinas, volviéndose viral de inmediato.

Nobody 2 ya está en cines: descubre lo más destacado de esta comedia de acción Leer más

La atmósfera inquietante y el uso de los efectos visuales impresionaron debido a la edad del creador. Con esto, fue capaz de captar la atención del público online y, posteriormente, de Hollywood.

El joven director no solo adaptó la versión original del creepypasta, sino que creó su propio universo narrativo. Kane desarrolló una historia introduciendo a la organización ficticia Async, que se encarga de investigar la anomalía de los cuartos y laberintos profundos.

Su serie, que incluye cortos como Backrooms: Presentation y Backrooms: Report, expandió el concepto con una mezcla de ciencia ficción, horror y misterio, ganándose elogios por su creatividad y ejecución técnica.

Estos elogios lo posicionaron en la mira de A24, que terminó apostando por su emergente talento. Parsons no solo dirige la adaptación cinematográfica, sino que también forma parte del equipo creativo, un logro extraordinario para alguien sin experiencia previa en largometrajes.

A los 20 años, Kane Parsons es un caso excepcional en la industria. Si lo comparamos con otros directores, Damien Chazelle (Whiplash) o Greta Gerwig (Lady Bird) debutaron a sus treinta, mientras que el joven director está liderando un proyecto de alto perfil con un presupuesto estimado de 10 millones de dólares y un elenco de lujo que incluye a actores como Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve.

La visión fresca que aporta su película se relaciona con su perspectiva generacional. Como parte de la Generación Z, Parsons entiende intuitivamente la cultura digital y las sensibilidades de los fans de The Backrooms, muchos de los cuales descubrieron el concepto a través de internet.

Terrifier 3: El payaso que le robó la taquilla a Joker Leer más

Su autenticidad como creador del contexto de la historia le aporta credibilidad a su largometraje, ya que los espectadores hubieran percibido de forma negativa a una persona ajena al fenómeno intentando dirigir una película sobre eso.

En X (antes Twitter) destacan la hazaña del joven como un ejemplo inspirador de cómo los creadores de internet pueden llegar a Hollywood. Algunas publicaciones lo denominan como "el futuro del cine de terror", mientras elogian a A24 por darle una oportunidad a un talento tan joven.

La producción comenzó en julio de 2025 y finalizó en agosto del mismo año en Vancouver, Canadá, bajo el título provisional Effigy. Todavía no existe una fecha oficial de estreno, pero, según fuentes como IMDb, se espera que la película llegue a los cines en 2026.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!