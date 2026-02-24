Grupo Ortiz invertirá $ 60 millones en un nuevo centro comercial en Ciudad Celeste

El inicio de las construcciones será en mayo y en marzo se presentará el diseño de la obra

Ciudad Celeste es un sector residencial de la vía a Samborondón.

El Grupo Ortiz, propietario de Hipermercados Coral, elevará un centro comercial en Ciudad Celeste, sector de alta plusvalía en la vía a Samborondón, como parte de su plan de expansión a nivel nacional, según indicó Andrés Tapia, vocero del corporativo.

Te puede interesar El gasto turístico por el Carnaval creció este año: se movieron $81,9 millones

Con una inversión de 60 millones de dólares, el centro comercial estará ubicado en un terreno de casi seis hectáreas y al ingreso de la urbanización, considerado un punto estratégico del sector y para Guayaquil.

Las construcciones del mall iniciarían en mayo, de acuerdo con la planificación del corporativo, y contaría con casi 80.000 metros cuadrados, con lo que el Grupo Ortiz pretende entrar a competir entre los mejores promotores de centros comerciales del Guayas.

Cronograma de cómo avanzará la obra

¿Cuáles son los requisitos adicionales para calificar para el préstamo Credicasa? Leer más

El diseño de la construcción se presentará de manera formal en marzo de este año y tendrá un especial enfoque en ofertas gastronómicas y de entretenimiento.

No es el único proyecto que traza para este año el corporativo. En realidad, el centro comercial de Ciudad Celeste es el segundo más grande de una planificación de edificaciones que prepara para este 2026. El más grande es el Mall del Alto, situado en Cuenca, que cuenta con una inversión de $100 millones y del que se prevé su inauguración para el próximo abril.

Más proyectos de construcción

Además, el Grupo avanza con la construcción de Vista Valle, situado en el Valle de Los Chillos en Quito, con una inversión de $25 millones. En la capital, este holding también prepara la construcción de dos complejos comerciales más, uno al norte y otro al sur de la ciudad.

En Machala el Grupo también tiene previsto construir un centro comercial de 80.000 metros cuadrados; otro centro comercial en Loja y 10 plazas comerciales más distribuidas entre Guayaquil, Portoviejo, Santa Elena y Cuenca.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ