Inauguran nuevo centro comercial en Samborondón: todo lo que debes saber

El complejo Hipermarket Plaza El Buijo abrió sus puertas. Aledaño a Ciudad Celeste, tiene 70 locales y 632 parqueos

Corporación El Rosado inauguró la Plaza Comercial Hipermarket El Buijo, ubicada en el km 9 de la vía a Samborondón. Este nuevo complejo, destinado a los residentes de Ciudad Celeste, El Buijo y urbanizaciones aledañas, cuenta con aproximadamente 20.000 metros cuadrados de construcción, 70 locales comerciales y 632 parqueos.

¿Qué locales y marcas se encuentran en la plaza?

El eje del proyecto son las principales marcas ancla del grupo empresarial. Los visitantes podrán encontrar en un mismo lugar locales de Mi Comisariato, Ferrisariato, Mi Juguetería y Rio Store.

¿Cuál es la capacidad del nuevo complejo?

Hipermarket Plaza El Buijo es un complejo de gran magnitud. La construcción abarca 20.000 m² y ofrece más de 70 locales en total, incluyendo servicios como entidades financieras, farmacias, spa y barberías.

Para la comodidad de los visitantes, el proyecto dispone de 632 espacios de parqueo, los cuales están distribuidos eficientemente en dos niveles.

Además, la apertura representa la expansión de importantes franquicias gastronómicas en la zona.

Entre los más de 24 locales de comida, destacan los nuevos Chili’s (el número 13 en el país), IHOP Express y Carl’s Jr., que debutan en este sector del cantón.

