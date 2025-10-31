Túneles cerrados: así afectará la Metrovía este 31 de octubre

La troncal 1 de la Metrovía cambiará su recorrido este viernes por mantenimiento en los túneles Santa Ana y El Carmen

Motivo del cierre: A partir de las 19:00, algunos túneles de la ciudad recibirán mantenimiento programado con revisión de estructuras y sistemas eléctricos para garantizar seguridad.

A partir de las 19:00 de este viernes 31 de octubre, la troncal 1 del Sistema Metrovía modificará temporalmente su recorrido debido a la inhabilitación de la circulación por los túneles Santa Ana y El Carmen, ubicados en el centro de Guayaquil.

El mantenimiento programado incluye la revisión de estructuras y sistemas eléctricos, y se prevé que la intervención se extienda por aproximadamente ocho horas, hasta el fin de operaciones del sistema. Como consecuencia, las paradas Hospital Luis Vernaza (calle Boyacá) y Las Peñas (Av. Malecón) estarán inhabilitadas temporalmente.

Los usuarios podrán incorporarse al servicio de la siguiente manera:

Sentido norte – sur: Paradas Atarazana (Av. Pedro Menéndez) y Boca 9 (calle Boyacá).

Sentido sur – norte: Paradas Jardines del Malecón (calle Rocafuerte) y Atarazana (Av. Pedro Menéndez).

Metrovía mantiene monitoreo satelital de las unidades en los desvíos asignados y recomienda a los pasajeros informarse en tiempo real a través de su cuenta institucional en X: @ATM_transito

Cierres de túneles y rutas alternas

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que, además de los trabajos de la Metrovía, tres de los principales túneles de Guayaquil permanecerán cerrados desde las 20:00 de este viernes: Santa Ana, del Carmen y San Eduardo, en ambos sentidos.

Los trabajos incluyen la revisión de las paredes de concreto y del sistema eléctrico para garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de la infraestructura.

Este viernes 31 de octubre, desde las 20h00 y por un lapso de 8 horas, se realizará el cierre temporal de los túneles Santa Ana, del Carmen y San Eduardo.



La medida responde a una revisión general de concreto y sistema eléctrico, como parte del mantenimiento preventivo que… pic.twitter.com/FyYPZUhlJF — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) October 31, 2025

La ATM habilitó rutas alternas para minimizar los impactos:

Túnel Santa Ana: Calle Loja – Julián Coronel – Pedro Menéndez Gilbert.

Túnel del Carmen: Pedro Menéndez Gilbert – calle Machala.

Túnel San Eduardo (hacia Av. Barcelona): Ruta 1: Av. del Bombero – Rodríguez Bonín; Ruta 2: Av. Carlos Julio Arosemena – Av. Ferroviaria – Av. Barcelona.

Túnel San Eduardo (hacia vía a Daule): Av. Barcelona – Av. Ferroviaria – Av. Carlos Julio Arosemena – Vía a Daule.

Duración estimada: 8 horas se prevé que dure el mantenimiento. Cortesía

El cierre simultáneo de estos túneles estratégicos, que conectan zonas residenciales, comerciales y de alta circulación, generó preocupación entre conductores, aunque la ATM aseguró que se escogió la franja nocturna para reducir el impacto en la movilidad diaria.

Cierre estratégico por “La Rodada del Terror”

La medida también ha generado polémica en redes sociales, ya que coincide con la denominada “rodada del terror”, actividad no autorizada que congrega a motociclistas durante la noche de Halloween. Usuarios han opinado que los cierres podrían estar destinados a impedir la circulación de los motociclistas.

Algunos comentarios respaldan la decisión: “Buena jugada para la rodada del terror. Cierre estratégico. Felicitaciones en verdad”. Otros muestran su molestia: “Como autoridad, en lugar de controlar los desmanes de mañana, se inventa un mantenimiento. La verdad eso no transmite respeto a los ciudadanos”.

La ATM recomienda a los ciudadanos planificar con anticipación sus recorridos, utilizar aplicaciones de tráfico en tiempo real y, en lo posible, evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de cierre.

